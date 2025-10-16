KORAK PO KORAK: Evo kako sada izgleda ulazak u EU (VIDEO)

NOVI EES sistem evisentiranja ulaska i izlaska u zemlje Evropske unije stupio je na snagu 12. oktobra.

Foto: Novosti

Na profilu "Nikana.gr" prikazali su kako registracija putnika, državljana zemalja trećeg reda, izgleda u praksi.

Kako smo ranije pisali, EES ili pod punim nazivom Entry/Exit System automatski beleži ulazak trećih zemalja u Evropsku uniju.

Na samom početku potrebno je pritisnuti dugme "start" i odabrati jezik, a nakon toga skenirate pasoš.

Nakon toga, aparat za registraciju postavi pitanje "koji je vaš status?" i ponudi vam sledeće opcije: da li ste državljanin EU, da li imate vizu, da li imate boravišnu dozvolu i ostalo.

Kada odgovorite na postavljena pitanja, sledi fotografisanje: startujete aparat, namestite se i gledajte u ekran.

Zatim, dajte otiske prstiju desne ruke, što može potrajati neko vreme. Važno je da ruku ne pomerate dok je skenirane u toku.

Nakon skeniranja otisaka prstiju potrebno je da odgovorite na pitanja: da li imate dokaz o rezervisanom smeštaju, da li imate potvrdnu avionsku kartu, da li imate dovoljno sredstava da pokrijete boravak u inostranstvu i da li imate putno zdravstveno osiguranje?

Na pomenuta pitanja potrebno je da odgovorite tačno, ali ukoliko na neka od njih odgovorite sa "ne" postoji mogućnost da budete odbijeni za ulazak.

To je poslednji korak registracije u EES, a nakon toga dobićete obaveštenje na ekranu o tome da li je vam je ulazak u EU dozvoljen.

Ova procedura potpuno je besplatna i podrazumeva uzimanje otisaka prstiju putnika i fotografisanje lica.

Ova digitalna evidencija postepeno će zameniti pečatiranje pasoša.

Važno je napomenuti da kada se jednom registrujete putem EES-a, za to više neće biti potrebe sve do isteka pasoša.