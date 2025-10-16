OBASJAVAMO PUT SVOM NARODU:"Novosti" slave 72. rođendan - štampano više od 5,5 milijardi primeraka

SVETIONIK, kao istinski orijentir našem narodu gde god na kugli zemaljskoj disao i na kojoj god vetrometrini opstajao. Orijentir i podsećanje: ko smo i kakvi smo, odakle smo i čemu stremimo.

Foto: D. Milovanović

"Večernje novosti", baš kao i svetionik na današnjoj svečanoj naslovnoj strani iz pera našeg karikaturiste Toše Borkovića, od 16. oktobra 1953. i onog prvog "bulevarca" na osam strana, osvetljavaju put svom narodu.

Svih ovih decenija, razume se, i danas, kada slavimo 72. rođendan.



U svečanom broju, na 72 strane, od prve do poslednje, obasjavamo taj isti put, na našoj ćirilici, pišući za dobro svog naroda.

Istinito i odgovorno, na ponos svih zaposlenih, obraćamo vam se - na svom pismu - glasno i jasno, vodeći se onom našom čuvenom krilatilicom "Brzo, kratko, jasno".

- Srpski služite večnoj istini - zapisao je svojevremeno, obraćajući se "Večernjim novostima" episkop bački Irinej.

- Svetosavski, vaistinu srpski, služite istorijskoj istini, jedino merodavnoj, večnoj, istini, apsolutnoj istini, božanskoj istini.

"Novosti", vodeći se istinom, ukazuju šta treba unaprediti, poboljšati i menjati - u društvu, politici, kulturi, sportu... "Novosti", vodiće se istinom, slave sve ono dobro u našem narodu, humanost, pre svega. Slavimo "male ljude" do kojih dolazimo iz dana u dan i o čistoj sreći, ali i tuzi, pišemo.

A, istinu su nam kat-kad i zabranjivali. Kao onomad zbog karikature Ranka Guzine, u Zagrebu u danima Maspoka. Ali, istini smo ostali verni i dosledni. Ostaće tako zapisano i da smo prvi u svetu, recimo, objavili da je, tada generalni sektretar UN i predsednik Austrije Kurt Valdhajm, za vreme Drugog svetskog rata bio nacistički oficir.

Istina, kao zalog za budućnost, ali i svedočanstvo, gotvo nestvarno.

Od tog oktobra 1953. do dana današnjeg, do čitalaca je stiglo više od 5,5 milijardi primeraka "Večernjih novosti". A, na ponos svih nas i priznanje države Srbije - "Novosti" su nosilac Sretenjskog ordena Prvog stepena. Odlikovanje, kao priznanje, stiglo je 2024. na Dan državnosti.

U korak s vremenom, "Novosti", uz svoje štampano izdanje, tri portala, video-produkciju, digitalnu platformu i moderan studio, poštujući profesionalne vrednosti, nastavljaju da služe istini.