SPREMITE SE ZA PLJUSKOVE Oglasio se meteorolog, otkrio kad stiže promena vremena (FOTO)

Naoblačenje sa kišom, sudeći po prognozi meteorologa Ivana Ristića, stiže nam u petak.

Foto: P. Milošević

Ivan Ristić na svom Fejsbuku objavio je:

Oblaci i kiša stižu u petak kod nas!!!

Foto: Printskrin

Sutra oblačno, ali sa prolećnim temperaturama

U Srbiji će sutra jutro biti hladno, po kotlinama jugozapadne i južne Srbije sa kratkotrajnom maglom, a u toku dana iznad većeg dela zemlje biće pretežno sunčano ili malo do umereno oblačno i relativno toplo, osim na istoku Srbije, gde će pre podne i sredinom dana biti oblačno, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab i umeren, istočni i jugoistočni, dok će se najniža temperatura kretati od 0 do 7, a najviša od 15 do 20 stepeni Celzijusa. Uveče i tokom noći očekuje se postepeno naoblačenje s juga, koje će na jugu i jugozapadu Srbije ponegde usloviti slabu kišu. U Beogradu će sutra jutro biti pretežno vedro i hladno, a u toku dana pretežno sunčano i relativno toplo uz slab do umeren istočni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura kretaće se od tri do sedam stepeni, a najviša će biti oko 19 stepeni, dok se u toku noći ka petku očekuje postepeno umereno naoblačenje.

Vreme naredne nedelje

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 23. oktobra, u petak će biti oblačno, a kiša će se sa jugozapada i juga Srbije do kraja dana i u toku noći ka suboti proširiti i na većinu ostalih krajeva, dok će se u većem delu Vojvodine zadržati suvo. U subotu će na severu biti promenljivo oblačno, a u ostalim krajevima pretežno oblačno, ponegde s kišom, dok se posle podne i uveče očekuje prestanak padavina, a tokom noći i razvedravanje. Od nedelje do srede jutra će biti pretežno vedra i hladna, u toku dana pretežno sunčano, povremeno uz slabu do umerenu oblačnost, a od ponedeljka i malo toplije uz pojačanje jugoistočnog vetra u košavskom području. U sredu posle podne i uveče na severu i zapadu, a u toku noći i u četvrtak i u ostalim krajevima očekuje se naoblačenje, ponegde sa kišom.

