FANTASTIČNE VESTI ZA VOZAČE: Puštanje u saobraćaj petlje „Koševi“ na Moravskom koridoru u sredu, 15. oktobra

В.Н.

14. 10. 2025. u 17:42

KORIDORI Srbije obaveštavaju javnost da će u sredu 15.10.2025. , u 12:00 časova, u redovan režim saobraćaja biti puštena denivelisana raskrsnica “Koševi”, na km 28+950 Moravskog koridora, na Deonici autoputa Kruševac (Koševi)-Adrani.

Foto: Novosti

Denivelisana raskrsnica “Koševi” nalazi se na samom početku navedene deonice autoputa, koja je puštena u saobraćaj na delu između Kruševca (Koševa) i Vrnjačke Banje. 

Ova raskrsnica omogućava povezivanje Moravskog koridora sa naseljima na desnoj obali Zapadne Morave, na delu između Koševa, Stopanje i Trstenika, kao i sa opštinama Aleksandrovac i Brus, a u nastavku i sa putem prema Ski-centru Kopaonik.

Puštanjem u saobraćaj ove denivelisane raskrsnice, Kruševac i njegova uža gradska zona, biće rasterećeni od tranzitnog i drugog saobraćaja, koji je do sada za navedene destinacije koristio postojeću denivelisanu raskrsnicu Kruševac-Zapad. 

Ovime će se, pored skraćenja putovanja, obezbediti veća protočnost i bezbednost saobraćaja u užem gradskom jezgru grada Kruševca, a posetiocima Kopaonika  će se omogućiti lakše, brže i bezbednije putovanje do ove planine.

