FANTASTIČNE VESTI ZA VOZAČE: Puštanje u saobraćaj petlje „Koševi“ na Moravskom koridoru u sredu, 15. oktobra
KORIDORI Srbije obaveštavaju javnost da će u sredu 15.10.2025. , u 12:00 časova, u redovan režim saobraćaja biti puštena denivelisana raskrsnica “Koševi”, na km 28+950 Moravskog koridora, na Deonici autoputa Kruševac (Koševi)-Adrani.
Denivelisana raskrsnica “Koševi” nalazi se na samom početku navedene deonice autoputa, koja je puštena u saobraćaj na delu između Kruševca (Koševa) i Vrnjačke Banje.
Ova raskrsnica omogućava povezivanje Moravskog koridora sa naseljima na desnoj obali Zapadne Morave, na delu između Koševa, Stopanje i Trstenika, kao i sa opštinama Aleksandrovac i Brus, a u nastavku i sa putem prema Ski-centru Kopaonik.
Puštanjem u saobraćaj ove denivelisane raskrsnice, Kruševac i njegova uža gradska zona, biće rasterećeni od tranzitnog i drugog saobraćaja, koji je do sada za navedene destinacije koristio postojeću denivelisanu raskrsnicu Kruševac-Zapad.
Ovime će se, pored skraćenja putovanja, obezbediti veća protočnost i bezbednost saobraćaja u užem gradskom jezgru grada Kruševca, a posetiocima Kopaonika će se omogućiti lakše, brže i bezbednije putovanje do ove planine.
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)