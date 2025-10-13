Društvo

TAČNO OVOG DANA STIŽU PADAVINE: Ciklon sa juga Mediterana doneće Srbiju kišu - ovi delovi zemlje prvi na udaru

В. Н.

13. 10. 2025. u 14:34

U SRBIJI će narednih dana biti tipično jesenje vreme, ni previše hladno, ni previše toplo, u skladu sa kalendarom.

ТАЧНО ОВОГ ДАНА СТИЖУ ПАДАВИНЕ: Циклон са југа Медитерана донеће Србију кишу - ови делови земље први на удару

Foto: N: Živanović

Očekuje se smena sunčanih i oblačnih intervala, samo se u utorak ponegde u južnim i centralnim predelima Srbije očekuje po koja kap kiše, navodi meteorolog Đorđe Đurić.

Maksimalna temperatura biće od 15 do 20 stepeni, u Beogradu do 18 stepeni.

Inače, nad većim delom Evrope preovladava snažan anticiklon i polje visokog pritiska, čiji se centar nalazi nad severozapadom Evrope. Ovaj sistem deluje i na vreme u Srbiji, a zbog njega cikloni i oblačnost sa padavinama ne mogu sa Atlantika da prodru unutar evropskog kopna i do Srbije. Istovremeno, snažan ciklon nalazi se nad istokom Evrope i Rusijom, uz vrlo hladnu vazdušnu masu. Snažan ciklon nalazi se i nad zapadom Mediterana.

Upravo će ovaj ciklon sa zapada Mediterana sredinom sedmice stići do južnih i centralnih delova Mediterana i tim predelima donosiće obilne pljuskove i snažne grmljavinske oluje. Na udaru će se nakon zapada Mediterana, istoka Španije i Balearskih ostrva, nalaziće se Sicilija, Sardinija i južni delovi Italije, kao i oblast Jonskog mora.

Foto: N: Živanović

Oblačnost u sklopu ovog ciklona već u noći između četvrtka i petka stići će do juga, u petak i do istoka Srbije i donosiće kišu. Oblačnost sa kišom u subotu proširiće se i na ostale delove Srbije, dok će na severu i zapadu ostati suvo.

Srećom, Srbiju ne očekuju obilnije padavine i oluje poput onih na Mediteranu.
Temperatura će biti bez bitnije promene i u narednom periodu ne očekuju se ni jača otopljenja.

Prema trenutnim prognozama Srbiju u narednih 10 dana ne očekuje ono pravo Miholjsko leto.

(Telegraf)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KEMIŠ ILI TAŠKE? Žestoka svađa Zorice i Viki, umešale i muževe - Ne možeš da porediš svog supruga sa mojim!

KEMIŠ ILI TAŠKE? Žestoka svađa Zorice i Viki, umešale i muževe - "Ne možeš da porediš svog supruga sa mojim!"