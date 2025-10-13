TAČNO OVOG DANA STIŽU PADAVINE: Ciklon sa juga Mediterana doneće Srbiju kišu - ovi delovi zemlje prvi na udaru
U SRBIJI će narednih dana biti tipično jesenje vreme, ni previše hladno, ni previše toplo, u skladu sa kalendarom.
Očekuje se smena sunčanih i oblačnih intervala, samo se u utorak ponegde u južnim i centralnim predelima Srbije očekuje po koja kap kiše, navodi meteorolog Đorđe Đurić.
Maksimalna temperatura biće od 15 do 20 stepeni, u Beogradu do 18 stepeni.
Inače, nad većim delom Evrope preovladava snažan anticiklon i polje visokog pritiska, čiji se centar nalazi nad severozapadom Evrope. Ovaj sistem deluje i na vreme u Srbiji, a zbog njega cikloni i oblačnost sa padavinama ne mogu sa Atlantika da prodru unutar evropskog kopna i do Srbije. Istovremeno, snažan ciklon nalazi se nad istokom Evrope i Rusijom, uz vrlo hladnu vazdušnu masu. Snažan ciklon nalazi se i nad zapadom Mediterana.
Upravo će ovaj ciklon sa zapada Mediterana sredinom sedmice stići do južnih i centralnih delova Mediterana i tim predelima donosiće obilne pljuskove i snažne grmljavinske oluje. Na udaru će se nakon zapada Mediterana, istoka Španije i Balearskih ostrva, nalaziće se Sicilija, Sardinija i južni delovi Italije, kao i oblast Jonskog mora.
Oblačnost u sklopu ovog ciklona već u noći između četvrtka i petka stići će do juga, u petak i do istoka Srbije i donosiće kišu. Oblačnost sa kišom u subotu proširiće se i na ostale delove Srbije, dok će na severu i zapadu ostati suvo.
Srećom, Srbiju ne očekuju obilnije padavine i oluje poput onih na Mediteranu.
Temperatura će biti bez bitnije promene i u narednom periodu ne očekuju se ni jača otopljenja.
Prema trenutnim prognozama Srbiju u narednih 10 dana ne očekuje ono pravo Miholjsko leto.
(Telegraf)
