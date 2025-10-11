SPREMITE SE ZA PLJUSKOVE Hitno se oglasio RHMZ: Ovi delovi Srbije prvi na udaru (FOTO)

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim saopštenjem.

Foto: P. Milošević

- Do kraja dana pretežno oblačno, u brdsko-planinskim predelima ponegde sa slabom, kratkotrajnom kišom. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najviša temperatura od 16 do 20 °S.

VREME NAREDNIH DANA

Sutra na severu Srbije i u Negotinskoj Krajini promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. U ostalim krajevima pretežno oblačno, a slaba kratkotrajna kiša očekuje se tek ponegde u Pomoravlju, na jugozapadu i jugoistoku Srbije. Vetar slab i umeren, na istoku i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 7 do 13 °S, a najviša od 17 do 21 °S.

Sledeće sedmice promenljivo oblačno i u većini mesta suvo. Slaba kratkotrajna kiša očekuje se tek ponegde u brdsko - planinskim predelima, dok će u petak (17.10.) krajem dana na jugozapadu, a u subotu (18.10.) i u centralnim, južnim i istočnim krajevima doći do jačeg naoblačenja s kišom i lokalnim pljuskovima. Početkom sedmice najviša temperatura od 17 do 20 °S, od utorka svežije, a u drugoj polovini sedmice i uz hladna jutra. - stoji na sajtu RHMZ.

Foto: Printskrin/RHMZ