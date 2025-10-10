Društvo

TOPLIJE DO OVOG DATUMA, A ONDA NOVI OBRT: Evo kakvo nas vreme očekuje do kraja nedelje

В. Н.

10. 10. 2025. u 16:48

PREMA najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije (RHMZ), petak će u Srbiji obeležiti promenljivo vreme.

Foto: Shutterstock

Na severu Srbije biće uglavnom sunčano, dok će se posle podne i uveče očekivati prolazno naoblačenje.

U centralnim i južnim krajevima zemlje vreme će biti umereno do potpuno oblačno i suvo. Tokom noći između petka i subote moguća je pojava kiše. Duvaće slab i umeren vetar zapadni i severozapadni, koji će na istoku i severu povremeno biti jak.

Najviša dnevna temperatura kretaće se između 17 i 21 stepen Celzijusa.

U subotu će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Na severu zemlje zadržaće se suvo vreme, dok će u ostalim krajevima ponegde pasti slaba, kratkotrajna kiša. Vetar će biti slab do umeren severozapadni, a temperature će se kretati od 9 do 14 stepeni ujutru i od 16 do 20 stepeni tokom dana.

U nedelju i početkom naredne sedmice zadržaće se promenljivo i toplo vreme. Do ponedeljka se u većini mesta očekuju dnevne temperature između 17 i 20 stepeni, dok se od utorka predviđa manji pad temperature.

Slaba, prolazna kiša moguća je u subotu ujutru i prepodne u brdsko-planinskim krajevima, a početkom naredne sedmice ponegde i u ostalim delovima Srbije.

