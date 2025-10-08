"KAO DA JE AVION" Građani rekordnom brzinom stigli u Suboticu (VIDEO)

GRAĐANI su stigli brzom prugom Beograd - Subotica za sat i sedamnaest minuta, ističu da je ugođaj neverovatan a da voz ide brzinom aviona.

Putnici ističu da im brza pruga uštedi dosta vremena i da će se često voziti.

- Zadovoljna sam i prezadovoljna vozom, uštedi nam dosta vremena. Ovo je stvarno bilo lepo nemam reči ponovićemo ovo sigurno, znači nam mnogo ova brza pruga Subotica - Beograd brzo stignemo kao da je avion.

- Ugođaj putovanja je fenomenalan stigli smo veoma brzo za sat i sedamnaest minuta, vozićemo se još ovim vozom sledeći put za Budimpeštu - rekli su nam putnici.

Pogledajte video: