"KAO DA JE AVION" Građani rekordnom brzinom stigli u Suboticu (VIDEO)

В.Н.

08. 10. 2025. u 16:01

GRAĐANI su stigli brzom prugom Beograd - Subotica za sat i sedamnaest minuta, ističu da je ugođaj neverovatan a da voz ide brzinom aviona.

КАО ДА ЈЕ АВИОН Грађани рекордном брзином стигли у Суботицу (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Putnici ističu da im brza pruga uštedi dosta vremena i da će se često voziti.

- Zadovoljna sam i prezadovoljna vozom, uštedi nam dosta vremena. Ovo je stvarno bilo lepo nemam reči ponovićemo ovo sigurno, znači nam mnogo ova brza pruga Subotica - Beograd brzo stignemo kao da je avion.

- Ugođaj putovanja je fenomenalan stigli smo veoma brzo za sat i sedamnaest minuta, vozićemo se još ovim vozom sledeći put za Budimpeštu - rekli su nam putnici.

Pogledajte video:

