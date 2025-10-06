HLADNO I OBLAČNO DO OVOG DATUMA: Vremenska prognoza za ponedeljak, 6. oktobar
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.
VREME U SRBIJI
Pretežno oblačno i hladnije vreme, iznad većeg dela mestimično s kišom, na visokim planinama južne Srbije ujutro i pre podne sa slabim snegom.
Na severu Srbije očekuje se uglavnom suvo vreme. Vetar slab i umeren, ponegde kratkotrajno i jak, severozapadni.
Najniža temperatura od 5 do 11 stepeni, a najviša od 10 do 16.
VREME U BEOGRADU
U glavnom gradu se očekuje pretežno oblačno vreme, povremeno sa slabom kišom. Vetar slab i umeren, severozapadni.
Najniža temperatura oko 9 stepeni, a najviša oko 13.
PROGNOZA ZA NAREDNIH SEDAM DANA
U utorak se očekuje pretežno oblačno vreme, u Vojvodini suvo, u ostalim krajevima mestimično s kišom. Više padavina očekuje se na istoku i jugoistoku Srbije.
Zatim će uslediti promenljivo oblačno i toplije vreme sa sunčanim intervalima, samo u sredu ujutro i pre podne na istoku i jugu sa kišom.
Najviša temperatura u većini mesta biće od 17 do 21 stepen.
Početkom naredne sedmice uslediće novo naoblačenje s kišom.
(sputnikportal.rs)
