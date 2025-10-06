HLADNO I OBLAČNO DO OVOG DATUMA: Vremenska prognoza za ponedeljak, 6. oktobar

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

VREME U SRBIJI

Pretežno oblačno i hladnije vreme, iznad većeg dela mestimično s kišom, na visokim planinama južne Srbije ujutro i pre podne sa slabim snegom.

Na severu Srbije očekuje se uglavnom suvo vreme. Vetar slab i umeren, ponegde kratkotrajno i jak, severozapadni.

Najniža temperatura od 5 do 11 stepeni, a najviša od 10 do 16.

VREME U BEOGRADU

U glavnom gradu se očekuje pretežno oblačno vreme, povremeno sa slabom kišom. Vetar slab i umeren, severozapadni.

Najniža temperatura oko 9 stepeni, a najviša oko 13.

PROGNOZA ZA NAREDNIH SEDAM DANA

U utorak se očekuje pretežno oblačno vreme, u Vojvodini suvo, u ostalim krajevima mestimično s kišom. Više padavina očekuje se na istoku i jugoistoku Srbije.

Zatim će uslediti promenljivo oblačno i toplije vreme sa sunčanim intervalima, samo u sredu ujutro i pre podne na istoku i jugu sa kišom.

Najviša temperatura u većini mesta biće od 17 do 21 stepen.

Početkom naredne sedmice uslediće novo naoblačenje s kišom.

