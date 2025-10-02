DOJAVE O BOMBAMA I U LESKOVCU: Deca radi bezbednosti poslata kućama

Na mejlove više leskovačkih osnovnih i srednjih škola stigle su jutros poruke u kojima se navodi da je u njihovim zgradama postavljena bomba.

foto: I.Mitić

Zbog toga su svi učenici i zaposleni evakuisani iz školskih zgrada. Deca su poslata kućama dok se ne obave detaljne provere i ne utvrdi jesu li školski objekti bezbedni za boravak u njima.

Mejlovi o podmetnutoj bombi, prema nezvaničnim saznanjima, upućeni su leskovačkim osnovnim školama „Josif Kostić“, „Svetozar Marković“ i „Vuk Karadžić“, Ekonomskoj, Trgovačkoj i Poljoprivrednoj školi, kao i nekim obrazovnim ustanovama u okolini grada.

Kako smo nezvanično saznali, škole ovakve dojave i dalje prijavljuju policiji, pa za sada nema tačnog uvida i pouzdanih podataka o broju takvih obaveštenja koja su upućena leskovačkim obrazovnim ustanovama.