DOJAVE O BOMBAMA I U LESKOVCU: Deca radi bezbednosti poslata kućama
Na mejlove više leskovačkih osnovnih i srednjih škola stigle su jutros poruke u kojima se navodi da je u njihovim zgradama postavljena bomba.
Zbog toga su svi učenici i zaposleni evakuisani iz školskih zgrada. Deca su poslata kućama dok se ne obave detaljne provere i ne utvrdi jesu li školski objekti bezbedni za boravak u njima.
Mejlovi o podmetnutoj bombi, prema nezvaničnim saznanjima, upućeni su leskovačkim osnovnim školama „Josif Kostić“, „Svetozar Marković“ i „Vuk Karadžić“, Ekonomskoj, Trgovačkoj i Poljoprivrednoj školi, kao i nekim obrazovnim ustanovama u okolini grada.
Kako smo nezvanično saznali, škole ovakve dojave i dalje prijavljuju policiji, pa za sada nema tačnog uvida i pouzdanih podataka o broju takvih obaveštenja koja su upućena leskovačkim obrazovnim ustanovama.
