KAMPANJA INSTITUTA „VINČA“: Počela predavanja za građane o značaju primene nuklearne energije u mirnodopske svrhe (FOTO)

INSTITUT za nuklearne nauke „Vinča“, od nacionalnog značaja, u okviru serijala javnih tribina u više gradova Srbije, započetog u Paraćinu, u razgovoru svojih stručnjaka sa građanima nastoji da u javnosti otkloni sumnje i nedoumice kada je u pitanju nuklearna energija.

Tim povodom direktor „Vinče“ dr Slavko Dimović rekao je u Paraćinu da je Srbija danas mnogo bliže nuklearnoj energiji nego što je bila pre deset ili petnaest godina nakon černobilskog akcidenta, te da apsolutno može sa naučne i tehnološke strane da uđe "u priču" koja se odnosi na nuklearnu energiju.

- Paraćin je prvi grad u Srbiji koji je pokazao interesovanje za ovu temu, gde smo došli na poziv Regionalnog inovacionog startap centra, a naš cilj je da razvejemo sve sumnje koje su vezane za primenu nuklearne energije u mirnodopske svrhe, da se nauka apsolutno decentralizuje, da može da uđe u svaki dom i sva pitanja da se na odgovarajući način reše.

Dimović je za „Novosti“ objasnio da je najavljeni serijal predavanja eksperata „Vinče“ u Srbiji nazvan „nuklearnom turom“ kampanja za apsolutnu primenu znanja kada se donose neke strateške odluke, da se građanima objasni da nuklearna energija nije bauk.

- Srbija je danas na početku stvaranja novih naučno-tehnoloških kadrova koji su vezani za nuklearne nauke. Svime će rukovoditi Institut za nuklearne nauke „Vinča“, naš najveći nacionalni institut, kao i na Balkanu, a narod će vremenom steći poverenje u ono što mi radimo – naveo je Dimović.

On je objasnio da je naša država kad je o nuklearnoj energiji reč otvorena prema celom svetu i ne može da se isključi nijedan partner, odnosno tehnologija koja će se u budućnosti koristiti.

- Srbija mora da ima nuklearnu elektranu i trebalo bi da je izgradi do 2050. godine najkasnije. Iz razloga što mora da se oslobodi fosilnih goriva, odnosno uglja koga nema dovoljno, koji emituje pepeo i uzročnik je zagađenja, a sa druge strane, da bude energetski nezavisna, da pokrene naučno-tehnološki razvoj, da obezbedi nova radna mesta i da se pomeri napred što se tiče nekih infrastrukturnih projekata. Moratorijum na korišćenje nuklearne energije je ukinut prošle godine izmenom zakona o energetici i to je samo prvi korak ka potencijalnoj izgradnji nuklearne elektrane – rekao je još Dimović, naglasivši da se trenutno radi samo na formiranju baze stručnih kadrova.

Posle Paraćina, stručnjaci Instituta „Vinča“ naredna predavanja na istu temu održaće u Nišu, Kragujevcu, Kraljevu i verovatno u Novom Sadu, dok će u Beogradu građani to isto moći da čuju na predavanjima u samom Institutu.