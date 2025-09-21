PREMINUO SRBIN KOJI JE DOŽIVEO MOŽDANI UDAR U GRČKOJ: Porodici i dalje potrebna pomoć dobrih ljudi

Arhitekta Goran Trajković (55) iz Vranja preminuo je u nedelju u jutarnjim satima u bolnici u Solunu nakon što je tri dana ranije doživeo moždani udar, tokom letovanja u Olimpijadi, saopštili su njegovi prijatelji.

Foto: Privatna arhiva

Nakon što je Goran hospitalizovan u Solunu, a deca se vratila u Vranje, mnogi ljudi su pokušali da porodici olakšaju borbu za život, s obzirom da Trajković nije posedovao zdravstveno osiguranje troškovi lečenja su ogromni.

Letovanje je imalo tragični epilog, kada je je jutros preminuo otac troje dece, a porodici je i dalje potrebna ne mala suma novca kako bi se transportovalo telo preminulog i pokrili bolnički troškovi, pa prijatelji porodice Trajković i dalje šire društvenim mrežama apel za pomoć. Foto: Privatna arhiva