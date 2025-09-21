Društvo

PREMINUO SRBIN KOJI JE DOŽIVEO MOŽDANI UDAR U GRČKOJ: Porodici i dalje potrebna pomoć dobrih ljudi

Јелена Стојковић
Jelena Stojković

21. 09. 2025. u 15:13

Arhitekta Goran Trajković (55) iz Vranja preminuo je u nedelju u jutarnjim satima u bolnici u Solunu nakon što je tri dana ranije doživeo moždani udar, tokom letovanja u Olimpijadi, saopštili su njegovi prijatelji.

ПРЕМИНУО СРБИН КОЈИ ЈЕ ДОЖИВЕО МОЖДАНИ УДАР У ГРЧКОЈ: Породици и даље потребна помоћ добрих људи

Foto: Privatna arhiva

Nakon što je Goran hospitalizovan u Solunu, a deca se vratila u Vranje, mnogi ljudi su pokušali da porodici olakšaju borbu za život, s obzirom da Trajković nije posedovao zdravstveno osiguranje troškovi lečenja su ogromni.

Letovanje je imalo tragični epilog, kada je je jutros preminuo otac troje dece, a porodici je i dalje potrebna ne mala suma novca kako bi se transportovalo telo preminulog i pokrili bolnički troškovi, pa prijatelji porodice Trajković i dalje šire društvenim mrežama apel za pomoć.

Foto: Privatna arhiva

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)

OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)