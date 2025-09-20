Društvo

"OVO JE PONOS SRBIJE" Oglasio se Vučić: Na ovome smo zajedno radili, vojnici i građani, država i narod

В.Н.

20. 09. 2025. u 13:21

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je vojnoj paradi pod nazivom „Snaga jedinstva“ povodom obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

ОВО ЈЕ ПОНОС СРБИЈЕ Огласио се Вучић: На овоме смо заједно радили, војници и грађани, држава и народ

Foto: Printskrin Instagram/buducnostsrbijeav

- Ovo je ponos Srbije. Na ovome smo zajedno radili, vojnici i građani, država i narod. Ovo je i opstanak i pobeda Srbije, koja hoće mir i prosperitet i ume da sačuva svoje dostojanstvo, teritoriju i budućnost. Ovo je naša snaga. Snaga jedinstva! Živela Vojska Srbije! Živela Srbija! - navodi se u Instagram objavi.



 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

DIRLJIVO: Objavljena Halidova prepiska sa direktorom klinike (FOTO)
Poznati

0 0

DIRLjIVO: Objavljena Halidova prepiska sa direktorom klinike (FOTO)

PEVAČ Halid Bešlić oporavlja se nakon što je završio u bolnici zbog zdravstvenih problema. Vest o njegovoj bolesti zabrinula je mnoge obožavaoce i estradne ličnosti, među kojima je Halid cenjen i omiljen, a sada se oglasio i zastupnik u NSRS i direktor Univerzitetskog-kliničkog centra RS Vlado Đajić.

19. 09. 2025. u 15:33

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ODRŽANA VELIČANSTVENA VOJNA PARADA SNAGA JEDINSTVA Spektakl za kraj, Rafali i Migovi na nebu! Začuo se zlokoban zvuk đavoljih kočija
Društvo

0 37

ODRŽANA VELIČANSTVENA VOJNA PARADA "SNAGA JEDINSTVA" Spektakl za kraj, Rafali i Migovi na nebu! Začuo se zlokoban zvuk "đavoljih kočija"

SPEKTAKULARNA vojna parada "Snaga jedinstva" održana je povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave sa početkom u 11.00 časova na prostoru ispred Palate "Srbija". Učestvovalo je 10.000 pripadnika Ministarstva odbrane, a prikazano je oko 2.500 sredstava naoružanja i vojne opreme, više od 600 vozila, 70 vazduhoplova i 20 plovnih objekata.

20. 09. 2025. u 07:00 >> 11:49

Politika
Tenis
Fudbal
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)

OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)