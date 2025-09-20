Društvo

ŠEIK BIN ZAJED NA VOJNOJ PARADI SRBIJE: Moćan gost u našoj zemlji (VIDEO)

В.Н.

20. 09. 2025. u 11:33

PREDSEDNIK Ujedinjenih Arapskih Emirata šeik Mohamed bin Zajed Al Nahjan stigao je na vojnu paradu "Snaga jedinstva" u prisustvu Ane Brnabić-

ШЕИК БИН ЗАЈЕД НА ВОЈНОЈ ПАРАДИ СРБИЈЕ: Моћан гост у нашој земљи (ВИДЕО)

Foto: N.Skenderija

Na svečanu paradu vojske Srbije pod nazivom "Snaga jedinstva" stigao je i  šeik Mohamed bin Zajed Al Nahjan.

Predsednik UAE pristigao je u pratnji predsednice Skupštine Srbije Ane Brnabić.

Bin Zajed Al Nahjan iako je bio pozvani i na paradu u Moskvu i na paradu u Kinu, odlučio je da prisustvuje samo paradi u Srbiji.

