SPREMITE SE ZA MRAZ I VEOMA HLADNO JUTRO: U ovim delovima zemlje temperatura će pasti skoro na nulu

JUČERAŠNjI dan doneo je pravo letnje vreme i temperature od 32°C, a pred kraj dana usledio je prodor veoma izraženog hladnog fronta, uz kišu, jak severozapadni vetar i drastičan pad temperature vazduha.

Foto: Tanjug

Današnje temperature su i za 10 stepeni niže i prešle su tek koji stepen iznad 20.

Do kraja dana uslediće potpuno razvedravanje.

Noć pred nama biće vedra i veoma hladna, a vrlo niskim temperaturama ići će u prilog nebo bez oblaka i veće izračivanje atmosfere.

U većini mesta i gradova temperatura će opasti ispod 10 stepeni i kretaće se od 5 do 10°C. Još hladnije biće na planinama, uz temperature od 2 stepena na Kopaoniku do 4 na Zlatiboru, a lokalno će se temperaturta ponegde spustiti i na 0°C, uz pojavu mraza na 2 metra iznad tla, dok će u drugim predelima ponegde postojati opasnost od slabog prizemnog mraza na 5 cm iznad tla.

Toplije će biti samo u Beogradu sa 11°C i na istoku Srbije, pri čemu će u Negotinu biti 14°C.

Iako će u centru Beograda biti toplije, na obodu i periferiji grada biće hladnije, temperatura će se spustiuti na 8°C.

Foto: Tanjug/S.A.

Već u četvrtak tokom dana sunčano i toplije, maksimalna tempertatura biće od 22 do 26°C, u Beogradu do 25°C.

Vrlo hladna jutra očekuju se sve do subote, a kako će dani biti topliji, očekuju se ogromne temperatunr razlike tokom dana između maksimalnih i minimalnih, s obzirom na to da će ujutro lokalno biti ispod 5 stepeni, a tokom dana ići i do 30 stepeni. U većini predela dnevna amplituda biće i viša od 20 stepeni.

U nedelju će početi da duva jak jugoistočnmi vetar i u košavskom području očekuju se olujni udari.

Košava će doneti značajno toplija jutra, koja će hladna ostati samo u dolinama i kotlinama na zapadu i jugu Srbije, ujutro i ispod 10 stepeni, dok će u Beogradu i na jugu Banata ona biti od 18 do 20 stepeni. Početkom sledeće sedmice biće najtoplije, uz temperature i do 33°C i uz pojavu tropskih noći u košavskom području, pre svega u Beogradu, s obzirom na to da se minimalna temperatura neće spuštati ispod 20 stepeni.

Inače, u narednom periodu biće potpuno vedro.

(Telegraf)