BESNI OLUJA: Sevaju munje nad Beogradom - Spremite kišobrane (FOTO/VIDEO)
OLUJNO nevreme počelo je u Beogradu, crni oblaci nadvili su se nad glavnim gradom.
Republički hidrometeorološki zavod upozorava da će jaka konvektivna oblačnost na području Beograda u narednih sat do dva usloviti jake pljuskove sa grmljavinom.
Očekuje se lokalna pojava grada i jak i olujni vetar u zoni najjačih pljuskova.
Širom Beograda i okoline, počeo je da duva jak vetar, a primetne su i jače grmljavine.
Mračno nebo nad Beogradom možete pogledati u video-snimku ispod;
