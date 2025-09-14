Društvo

BESNI OLUJA: Sevaju munje nad Beogradom - Spremite kišobrane (FOTO/VIDEO)

D.K.

14. 09. 2025. u 19:02

OLUJNO nevreme počelo je u Beogradu, crni oblaci nadvili su se nad glavnim gradom.

БЕСНИ ОЛУЈА: Севају муње над Београдом - Спремите кишобране (ФОТО/ВИДЕО)

Novosti/J.Š.

Republički hidrometeorološki zavod upozorava da će jaka konvektivna oblačnost na području Beograda u narednih sat do dva usloviti jake pljuskove sa grmljavinom.

Novosti/J.Š.

Očekuje se lokalna pojava grada i jak i olujni vetar u zoni najjačih pljuskova.

Širom Beograda i okoline, počeo je da duva jak vetar, a primetne su i jače grmljavine.

Mračno nebo nad Beogradom možete pogledati u video-snimku ispod;

