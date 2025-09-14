Društvo

PRVA MEDALJA U ISTORIJI: Studenti Univerziteta u Novom Sadu osvojili bronzu na svetskom takmičenju u programiranju

Branka Borisavljević

14. 09. 2025. u 12:31

PRVI put, srpski studenti osvojili su medalju na svetskom takmičenju u programiranju (International Collegiate Programming Contest – ICPC). Na pobedničkom postolju u Bakuu, sa bronzanim odličjem našao se tim Univerziteta u Novom Sadu. Ovo je prva medalja za naše akademce u 49 godina dugoj istoriji ovog najprestižnijeg svetskog takmičenja u programiranju.

ПРВА МЕДАЉА У ИСТОРИЈИ: Студенти Универзитета у Новом Саду освојили бронзу на светском такмичењу у програмирању

Foto: Univerzitet u Novom Sadu

Tim Univerziteta u Novom Sadu činili studenti Prirodno-matematičkog fakulteta Nikola Pešić i Viktor Lučić, kao i Tadija Šebez sa Fakulteta tehničkih nauka. Trener ekipe je bio Marko Savić sa PMF.

ICPC okuplja najbolje studente sa univerziteta širom sveta, a takmičenje podrazumeva rešavanje složenih algoritamskih zadataka u ograničenom vremenu. Pored znanja i tehničkih veština, presudnu ulogu imaju timski rad, strategija i sposobnost snalaženja pod pritiskom.

Foto: Фото: Универзитет у Новом Саду

POGLEDAJ GALERIJU

Da bi stigli do svetskog finala, studenti su prethodno morali da prođu kroz regionalne kvalifikacije. Naš tim je izborio plasman osvajanjem prvog mesta u jugoistočnoj Evropi.

Ove godine, kroz kvalifikacije i finale, učešće je uzelo 73. 083 studenata sa 3. 424 univerziteta iz 103 države. U takvoj konkurenciji, osvajanje 11. mesta i bronzane medalje predstavlja izvanredan rezultat kojim se Univerzitet u Novom Sadu svrstao rame uz rame sa najprestižnijim svetskim univerzitetima.

