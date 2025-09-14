PRVA MEDALJA U ISTORIJI: Studenti Univerziteta u Novom Sadu osvojili bronzu na svetskom takmičenju u programiranju
PRVI put, srpski studenti osvojili su medalju na svetskom takmičenju u programiranju (International Collegiate Programming Contest – ICPC). Na pobedničkom postolju u Bakuu, sa bronzanim odličjem našao se tim Univerziteta u Novom Sadu. Ovo je prva medalja za naše akademce u 49 godina dugoj istoriji ovog najprestižnijeg svetskog takmičenja u programiranju.
Tim Univerziteta u Novom Sadu činili studenti Prirodno-matematičkog fakulteta Nikola Pešić i Viktor Lučić, kao i Tadija Šebez sa Fakulteta tehničkih nauka. Trener ekipe je bio Marko Savić sa PMF.
Da bi stigli do svetskog finala, studenti su prethodno morali da prođu kroz regionalne kvalifikacije. Naš tim je izborio plasman osvajanjem prvog mesta u jugoistočnoj Evropi.
Ove godine, kroz kvalifikacije i finale, učešće je uzelo 73. 083 studenata sa 3. 424 univerziteta iz 103 države. U takvoj konkurenciji, osvajanje 11. mesta i bronzane medalje predstavlja izvanredan rezultat kojim se Univerzitet u Novom Sadu svrstao rame uz rame sa najprestižnijim svetskim univerzitetima.
