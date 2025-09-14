GREŠKA KOJU MNOGI PRAVE DOVODI DO PAPRENIH RAČUNA ZA STRUJU: Evo šta treba da znate

VAŠ bojler može grejati dom i leti, a stručnjak otkriva pet grešaka koje povećavaju vrućinu i račune.

Iako mnogi pokušavaju da se rahlade pomoću ručnih ventilatora i što manje slojeva odeće, stručnjak upozorava da vaš dom može biti zagušljiv i da se dodatno zagreva i zbog nečeg drugog – bojlera.

– Čak i ako ne koristite grejanje tokom leta, vaš bojler i dalje radi u pozadini“, kaže Rajan Vildig, stručnjak za grejanje jedne britanske firme.

– Ako vaš bojler nije pravilno podešen za letnje mesece, to može doprineti zagušljivosti u domu i većim računima za struju – dodaje on.

Naveo je i pet najčešćih grešaka u vezi s bojlerom koje mogu dovesti do zagušljivog i tolog vazduha i većih troškova energije

Potpuno isključivanje bojlera

Možda deluje logično da isključite bojler kada ga ne koristite, ali to može dovesti do većih problema kasnije. Isključivanje bojlera iz struje tokom leta može delovati kao pametan potez, ali to može izazvati blokade u radu delova, upozorava stručnjak.

- Umesto toga, prebacite ga u letnji režim ako ta opcija postoji, ili barem na „samo topla voda“, tako ćete sprečiti pregrevanje doma i osigurati da bojler bude spreman za zimu.

Puštanje da bojler radi 24/7 zbog tople vode

Iako vam topla voda treba tokom dana za tuširanje, pranje sudova i slično, korisno je podesiti tajmer. Mnoge porodice ostavljaju sistem da stalno radi kako bi u svakom trenutku imale toplu vodu, čak i kada nisu kod kuće ili su na odmoru. Korišćenjem tajmera i rasporeda koji prate stvarne potrebe domaćinstva, izbeći ćete nepotrebno zagrevanje prostora.

Temperatura tople vode je previsoka

Većina kombinovanih bojlera omogućava da zasebno podesite temperaturu vode i grejanja. Ako ostavite temperaturu vode na maksimumu, imaćete previše toplu vodu iz česme, ali i dodatnu toplotu u prostoru. Tokom leta, ciljajte oko 50 stepeni Celzijusa i ne više od toga.

Zatvaranje ventilacionih otvora

Bojleri i bojleri za toplu vodu često se nalaze u promajnim ostavama, koje se potom zatrpaju vešom, peškirima, usisivačem i drugim stvarima da ne bi smetale. Ali Vildig upozorava: „Tako samo zarobljavate toplotu.“

Preskakanje letnjeg servisa

Mnogi proveravaju bojler tek pred zimu, ali upravo letnji servis može pomoći da vam kuća bude hladnija tokom leta. Vildig kaže da se najviše hitnih intervencija dešava na jesen, zbog bojlera koji nisu održavani tokom toplijih meseci. Leto je idealno vreme za servisiranje bojlera jer majstori tada imaju više slobodnog vremena, a vi niste zavisni od grejanja.

