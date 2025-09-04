Društvo

VLADA USVOJILA IZMENE O NAJVIŠIM CENAMA: Evo o čemu je reč

VLADA Srbije usvojila je na današnjoj sednici izmenjenu i dopunjenu Odluku o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini čiji je režim izdavanja na recept.

Kako se navodi u saopštenju vlade, Odluka omogućava da se na tržištu nađe 156 novih lekova koji su dobili dozvolu Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije.

