SVAKA NOVA OCENA I IZOSTANAK STIŽE RODITELJIMA NA TELEFON: Ovo su novine u esDnevniku
SVAKA nova ocena, ali i izostanak, roditeljima koji koriste esDnevnik stizaće u vidu puš notifikacije. Čim nastavnik upiše ocenu ili dete izostane iz škole, to stiže na telefon roditelja.
Unapređenje i izmene u esDnevniku u prethodnom periodu, kako je saopštilo Ministarstvo prosvete danas, dovelo je do značajnog smanjenje administrativnih obaveza u obrazovnim ustanovama, što je bio jedan od zahteva sindikata i prosvetnih radnika.
Podsetimo, esDnevnik koji je u upotrebi od 15. aprila s ciljem da nastavnicima olakša rad, roditeljima omogući bolji uvid u radne navike njihove dece i da učenicima omogući da imaju svoj portal za ocene i postignuća, donosi više novina.
Šta je novo na portalu za roditelje
Novina je da će roditelji dobijati automatska obaveštenja (notifikaciju) svaki put kada nastavnik evidentira izostanak učenika, novu ocenu, kao i druga obaveštenja koja se odnose na radne navike i postignuća učenika.
Portal za roditelje će od sada imati više grafičkih prikaza o ocenama i izostancima, kako bi oni na jednostavniji i efikasniji način pratili rad svog deteta.
Od sada postoji mogućnost da roditelji kroz esDnevnik:
- dostave razloge za izostanak učenika
- imaju uvid u domaće zadatke
- napomene o vladanju
- predložene zaključne ocene
- kao i da preuzimaju digitalne kopije dokumenata poput svedočanstava, diploma i potvrda
Novina je i mogućnost elektronske komunikacije roditelja sa školom, odnosno, oni će moći da zakažu sastanke sa nastavnicima putem sistema esDnevnik.
Poseban portal za učenike
Novim funkcijama je uspostavljen poseban portal i za učenike u okviru esDnevnika gde će imati uvid u ocene, izostanke, planirane aktivnosti, obrađene nastavne jedinice, domaće i pisane zadatke, kao i druge relevantne informacije.
Jedna od novina je da će roditelji dobijati i automatska obaveštenja (notifikaciju) i svaki put kada nastavnik evidentira:
- izostanak učenika
- novu ocenu
- kao i druga obaveštenja koja se odnose na radne navike i postignuća učenika
Šta je novo za nastavnike
Za nastavnike i upravu škola značajno se pojednostavljuju administrativni postupci tako što je omogućeno:
- direktno generisanje i štampanje potrebnih izveštaja
- unos i praćenje domaćih zadataka
- formativnog ocenjivanja
vaspitnog rada i vođenje pedagoške sveske isključivo u digitalnom obliku
Nastavnici će moći da unose predloge zaključnih ocena vidljive roditeljima pre samog zaključivanja, a odeljenjske starešine će imati alate za efikasnu komunikaciju sa roditeljima i organizaciju sastanaka.
U saopštenju se ističe da je ovim izmenama posebna pažnja posvećena smanjenju pedagoške administracije nastavnika, a resorno ministarstvo će prvi put imati na raspolaganju agregirane statističke izveštaje o parametrima obrazovnog procesa u realnom vremenu.
Zaštićeni podaci učenika
Ministarstvo prosvete naglašava i da nema niti će imati pristup podacima o ličnosti učenika, roditelja i nastavnika kao i da oni i Vlada Srbije pridaju izuzetan značaj zaštiti podataka učenika, roditelja i zaposlenih.
- Svi relevantni zakoni, strogo se poštuju i svi podaci se nalaze na teritoriji Srbije u serverskim salama postavljenim po najvišim standardima struke. Takođe, s pažnjom se sprovode sve procedure koje se odnose na podatke o ličnosti i kompletnoj bezbednosti digitalnih sistema - piše u saopštenju.
Ministarstvo prosvete je navelo da je inovacija u obrazovnom sistemu i upotreba humanoidnih robota, koji su didaktičko sredstvo za rad nastavnika u školama u kojima se obrazuju deca sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, prenosi Blic.
