MALI PREDAH A ONDA PONOVO PROMENA I NEĆE VAM SE SVIDETI: Vremenska prognoza za ponedeljak, 1. septembar

Predrag Stojković

01. 09. 2025. u 01:00

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

VREME U SRBIJI

Pretežno sunčano i toplije vreme, samo ujutro i pre podne na istoku i jugoistoku, uz promenljivu oblačnost. Ponegde se očekuje slaba kiša, posle podne u tim krajevima razvedravanje.

Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak zapadni i severozapadni.

Najniža temperatura od 12 do 19 stepeni, a najviša od 27 do 31 stepeni.

VREME U BEOGRADU

I u glavnom gradu pretežno sunčano i toplije. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni vetar.

Najniža temperatura od 15 do 17 stepeni, a najviša oko 29.

 

PROGNOZA ZA NAREDNIH SEDAM DANA

U utorak veći deo dana očekuje se da će biti pretežno sunčano i toplo vreme.

Krajem dana na severozapadu Srbije uslediće naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, koje će se u toku noći ka sredi i u sredu ujutro proširiti i na ostale krajeve.

Zatim će do kraja perioda biti promenljivo vreme, na severu uglavnom suvo, u ostalim krajevima mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom.

