JEDANAEST GODINA OD UBISTVA PRIPADNIKA ŽANDARMERIJE KOD MERDARA: Meštani pamte hrabrog i čestitog žandarma

Dragana ZEČEVIĆ

28. 08. 2025. u 23:29

TRIDESETOGODIŠNjI Stevan Sinđelić, pripadnik kraljevačkog odreda žandarmerije ubijen je pre jedanaest godina u kuršumlijskom selu Orlovac nadomak Merdara od strane albanskih šumokradica. Sinđelić je pogođen hicem iz vatrenog oružja u predelu glave dok je obezbeđivao mesto incidenta koji se dogodio prethodnog dana kada su šumokradice iz albanskih sela u opštini Podujevo prilikom krađe šume pucali na pripadnike policije.

Kako im je policija uzvratila, oni su pobegli ali su narednog jutra oko tri sata ponovo došli na lice mesta da preuzmu oružje, motorne testere i drugu opremu koju su prehtodnog dana ostavili.

Međutim, prema pouzdanim saznanjima "Novosti", lice mesta su obezbeđivali pripadnici žandarmerije koji su opkolili šumokradice, u nastojanju da ih uhapse ali ne i da pucaju na njih, međutim, oni su otvorili vatru iz neposredne blizine i ranili dvojicu žandarma, pri čemu je od posledica ranjavanja Stevan Sinđelić istog dana podlegao povredama na VMA.

Inače, porodica Sinđelić izbegla je 1999 godine iz Đakovice u Kraljevo. Pored roditelja, brata i sestre, za sobom je ostavio suprugu i tada petogodišnjeg sina, kojima su njegovi kolege pripadnici kraljevačkog odreda žandarmerije kupili stan.

Međutim, u Merdaru i ostalim selima kuršumlijske opštine uz administrativnu liniju sa Kosovom i Metohijom ne zaboravljaju ovog hrabrog žandarma koji je svoj mladi život žrtvovao za otadžbinu, ali koji je pre svega uzor čestitosti jer nije želeo da povredi one koji su njemu oduzeli život. Na jednom potpornom zidu na putu Niš –Priština od Prokuplja prema Merdaru nacrtan je mural sa njegovim likom.

