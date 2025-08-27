SUTRA SLAVIMO VELIKU GOSPOJINU: Običaji kažu - ovo nikako nemojte raditi
SRPSKA pravoslavna crkva i vernici u četvrtak, 28. avgusta, obeležavaju Uspenje Presvete Bogorodice, poznato u narodu kao Velika Gospojina.
Ovo je jedan od najpoštovanijih praznika u hrišćanskom svetu, koji se u crkvenom kalendaru ističe crvenim slovom. Tog dana se ne obavljaju teški poslovi – vreme je rezervisano za molitvu, porodična okupljanja i duhovni mir.
Značaj Velike Gospojine
Velika Gospojina posvećena je Presvetoj Bogorodici, koju vernici od davnina smatraju zaštitnicom doma i porodice. Praznik simbolizuje dan kada se Bogorodica upokojila, vaznela na nebesa i „predala svoj duh u ruke Spasitelja“. Upravo zbog ovih događaja, dan ima posebno mesto u srcima vernika, podsećajući na ljubav, veru i snagu koju Majka Božija neprestano pruža onima koji joj se obraćaju u molitvi.
Da li se posti na Veliku Gospojinu?
Uspenje Presvete Bogorodice jedan je od pet Bogorodičinih praznika. Pre ovog velikog dana prethodi dvonedeljni Gospojinski post, koji ove godine traje od 14. do 28. avgusta.
Na samu Veliku Gospojinu, vernici poste do jutarnje liturgije i pričešća. Kako praznik ove godine pada u četvrtak, obrok posle službe može biti mrsan.
Izuzetak: Ako praznik pada u sredu ili petak, posti se i tog dana po strogom redu – riba, vino i ulje – kao izraz poštovanja prema Bogorodici i crkvenim običajima.
Narodni običaji
Velika Gospojina se od davnina smatra praznikom žena i majki. U narodu je običaj da se ne rade teški poslovi niti započinju novi poduhvati.
Jedan od najlepših običaja jeste branje lekovitih biljaka i trava, jer se veruje da je njihovo dejstvo tada najjače. Posebno se ističe bosiljak, koji se smatra božanskom biljkom. Žene ga dodaju u jela kako bi zaštitile ukućane od zla i prizvale blagoslove Presvete Bogorodice. Osim bosiljka, beru se i borovnice i druge lekovite trave, verujući da će doneti zdravlje i blagostanje porodici.
(Ona.rs)
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
DIPLOMATSKI SKANDAL U EVROPI: Otkriveni agenti, radili za Trampa - poznato šta im je bio plan
DANSKA vlada je opozvala otpravnika poslova SAD u zemlji nakon što su obaveštajne službe tamo otkrile da najmanje tri američka državljanina rade na "operacijama uticaja" na Grenlandu kako bi zemlju udaljili od Danske i približili SAD.
27. 08. 2025. u 13:24
Komentari (0)