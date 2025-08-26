MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE: U toku velika akcija inspekcijske kontrole prometa biocidnih proizvoda na tržištu

INSPEKTORI Ministarstva zaštite životne sredine sprovode vanrednu inspekcijsku kontrolu tržišta biocidnih proizvoda kako bi proverili da li kompanije koje prometuju tim proizvodima imaju važeće rešenje ministarstva.

Foto: Ministarstvo zaštite životne sredine

Biocidi se koriste za kontrolu štetnih organizama, kao i za dezinfekciju u domaćinstvima, zdravstvenim ustanovama, industriji, na farmama, za ličnu higijenu, ali zbog mogućih rizika po zdravlje i životnu sredinu, njihova upotreba je strogo regulisana Zakonom o biocidnim proizvodima.

Na spisku za inpekcijsku kontrolu nalazi se 280 privrednih subjekata i 786 biocidnih proizvoda.

Inspektori Ministarstva zaštite životne sredine izdali su dva rešenja o zabrani stavljanja biocidnih proizvoda u promet, podnete su tri prijave za privredni prestup zbog prometa biocidnih proizvoda bez važećeg akta i dve prekršajne prijave, jedna zbog onemogućavanja inspekcijskog nadzora, a druga zbog neregistrovanog subjekta. Do 22. avgusta 2025. godine inspekcijskim nadzorom je utvrđeno da 285 biocidnih proizvoda nisu stavljani u promet nakon isteka roka važenja rešenja.

Biocidni proizvodi su hemikalije koje su namenjene za uništavanje i kontrolu organizama koji su nepoželjni ili imaju štetan efekat na ljude, životinje i životnu sredinu. Njihov značaj svakodnevno raste zbog široke primene u svakodnevnom životu. Koriste se, između ostalog, za dezinfekciju površina, opreme, nameštaja, vode i vazduha u domaćinstvima, u objektima javnog zdravlja i u drugim javnim objektima, u industrijskim objektima, u prehrambenoj industriji, na farmama. Osim toga, koriste se i za održavanje lične higijene i za dezinfekciju zdrave kože ljudi, kao i za održavanje higijene životinja.

Međutim, zbog svojih svojstava da unište, učine bezopasnim ili spreče delovanje štetnih organizama, biocidni proizvodi mogu predstavljati rizik za ljude, životinje i životnu sredinu. Zbog toga je stavljanje na tržište i korišćenje biocidnih proizvoda uređeno posebnim zakonom - Zakonom o biocidnim proizvodima, kojim se obezbeđuje visok nivo zaštite zdravlja ljudi, životinja i životne sredine.