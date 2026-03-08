RAKETNI UDAR NA MIROVNU BAZU UN U LIBANU: Srpski vojnici nisu ugroženi

SEDIŠTE mirovnog bataljona Ujedinjenih nacija iz Gane bilo je meta raketnog napada u južnom Libanu.

Foto Tanjug/AP/Ariel Schalit

Tri osobe su lakše povređene, a jedna je završila u bolnici. Nije saopšteno ko je ispalio rakete na tu bazu. U saopštenju UNIFIL-a navodi se da napad na mirovni bataljon predstavlja teško kršenje međunarodnog ratnog prava. Srpski vojnici koji su deo mirovne misije u Libanu nisu bili ugroženi.

U osetljivom trenutku, na liniji razdvajanja Izraela i Libana, takozvanoj plavoj liniji trenutno je 169 srpskih vojnika. Posle napada na sedište ganskog mirovnog bataljona i tenzija u regionu, važna je informacija da su svi naši vojnici dobro i da su bezbedni.

Potpukovnik Bojan Pljevaljčić iz Srpskog kontigenta u misiji UNIFIL u izjavi za RTS rekao je da srpski vojnici "nastavljaju da izvršavaju dodeljene zadatke u skladu sa procenom bezbednosne situacije".

-Sredstva i oprema koje koristimo tokom našeg angažovanja su novi i sa visokim stepenom zaštite, istakao je potpukovnik Pljevaljčić, ali i da je "moral naših pripadnika na vrlo visokom nivou" kao i da su "u stalnom kontaktu sa članovima svojih porodica".

Deo misije UNIFIL-a, srpski vojnici su od 2010. godine. Njihovo angažovanje prilagođeno je okolnostima.

-Za svaku situaciju u ovakvim uslovima postoje propisane procedure. Tako i u misijama Ujedinjenih nacija. U skladu sa procenom bezbednosne situacije podignute su mere bezbednosti u misiji, a zaštita života i zdravlja ljudi je najviši prioritet. Tokom trajanja razmene vatre ljudstvo se sklanja u skloništa i koristi zaštitnu opremu. U tom periodu patrole se ne upućuju u prostor, objasnio je potpukovnik Pljevaljčić.

Trenutno nije u planu da se povlače iz baza niti iz Libana.

Potpukovnik Pljevaljčić kaže da se "kontigent Vojske Srbije u misiji UNIFIL angažuje u sastavu španskog kontigenta u sektoru Istok i italijanskog kontigenta u sektoru Zapad".

Tehničkim sporazumom sa tim zemljama partnerima, objašnjava, predviđeno je da povlačenje pojedinih kontigenata ili misije u celini podrazumeva i povlačenje pripadnika Vojske Srbije koji su u njihovom sastavu, u skladu sa razrađenim planom.

-Za sada nije u planu aktiviranje planske evakuacije, mi planiramo i izvršavamo zadatke u skladu sa bezbednosnom situacijom, dodao je potpukovnik.

Misija Ujedinjenih nacija u Libanu pomaže u očuvanju mira gotovo pola veka, odnosno nakon povlačenja Izraela iz Libana 1978.godine. Ukoliko Ujedinjene nacije ne produže mandat toj misiji, prema rasporedu, UNIFIL bi svoje snage trebalo da povuče iz Libana do kraja godine.

(rt.rs)

