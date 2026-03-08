OD PRAVA GLASA DO PRAVA NA ŽIVOT: Osmi mart — praznik koji je postao svetski bedem slobode

OSMOMARTOVSKI marševi nekada su bili pitanje opstanka i hleba, a danas su simbol otpora protiv nevidljivih barijera na Zapadu i borbe za osnovno dostojanstvo na Istoku.

Međunarodni dan žena već decenijama balansira između dve krajnosti — komercijalizovanog praznika cveća i suštinskog podsetnika na vekovnu borbu za ljudska prava. Iako se čini da je put pređen od tekstilnih fabrika 19. veka do današnjih ministarskih fotelja bio trijumfalan, globalna slika i dalje oslikava dubok jaz, gde geografska širina često određuje samu granicu ženske slobode.

Plamen upaljen u fabričkom dimu

Istorija nas uči da ništa nije poklonjeno. Sve je počelo još 1857. godine u Njujorku, kada su radnice u tekstilnoj industriji organizovale protest zbog nehumanih uslova rada i mizernih plata, udarivši temelje za bunt budućih generacija.

Ipak, presudan institucionalni korak dogodio se 1910. godine na Drugoj međunarodnoj konferenciji žena u Kopenhagenu. Tada je Klara Cetkin (1857–1933), neustrašiva predvodnica socijalističkog pokreta, uz podršku svoje bliske saborkinje Roze Luksemburg (1871–1919), iznela istorijski predlog: ustanovljenje Međunarodnog dana žena. Njena vizija bila je jasna — stvaranje dana koji će slaviti žensku snagu, ali i nepokolebljivo zahtevati univerzalno pravo glasa.

Prve pobede na ovom putu stizale su kroz suzavac, hapšenja i krvave sukobe na ulicama svetskih metropola. Globalni diplomatski legitimitet ovoj borbi konačno su dale Ujedinjene nacije 1975. godine, kada je ovaj datum i zvanično proglašen za Međunarodni dan žena.

Svetovi u sukobu: Gde smo danas?

Današnja mapa ženskih prava izgleda kao surova slagalica nejednakosti u kojoj, dok jedan deo planete teži ka potpunoj inkluziji, drugi kao da se ubrzano vraća u mračni srednji vek. Na razvijenom Zapadu žene su pravno izjednačene sa muškarcima, ali tu na scenu stupa fenomen „staklenog plafona” — nevidljiva barijera koja ih često zaustavlja pred najvišim pozicijama moći.

Od „crvenog kalendara” do globalnog simbola Zanimljivo je da je Osmi mart decenijama na Zapadu bio percipiran isključivo kao „komunistički praznik”, zbog čega je u mnogim kapitalističkim zemljama dugo ignorisan ili čak potiskivan. Dok se u socijalističkim državama ovaj dan slavio kao stub novog poretka, u SAD i većem delu Evrope značaj dobija tek tokom snažnog feminističkog pokreta šezdesetih godina prošlog veka. Srbija je, međutim, bila među pionirima — prva proslava Međunarodnog dana žena kod nas održana je u Beogradu, u tadašnjem Narodnom domu, još 1914. godine. Prekretnica na svetskom nivou dogodila se 1975. godine, koju su Ujedinjene nacije proglasile Međunarodnom godinom žena, čime je ovaj datum konačno izašao iz ideoloških rovova Hladnog rata. Danas ga, paradoksalno, obeležavaju i najveće svetske korporacije kroz marketinške kampanje, iako je izvorno nastao kao radikalni krik protiv surovog izrabljivanja radnica. Od simbola revolucije, Osmi mart je evoluirao u univerzalni praznik priznat u više od 100 zemalja, dok je u skoro trideset država (uključujući Rusiju, Kinu (za žene), Vijetnam, Belorusiju, Ugandu itd.) on i danas zvanični neradni dan.

Podaci Svetske banke i Međunarodne organizacije rada opominju da žene i dalje obavljaju znatno više neplaćenog rada kod kuće, dok je jaz u platama, iako u padu, i dalje bolna realnost. U zemljama Istočne Evrope i Azije žene su istorijski bile okosnica radne snage, ali se danas suočavaju sa talasom retradicionalizacije koji menja društveni kontekst. Slika u Srbiji i regionu je protivrečna, jer iako žene zauzimaju neke od najviših državnih funkcija, poražavajuća statistika o porodičnom nasilju i femicidu opominje da je put do stvarne bezbednosti i dalje opasno dug.

Ipak, najteža situacija vlada u radikalno islamskim zemljama poput Avganistana, gde je pod talibanskim režimom ženama praktično suspendovano pravo na postojanje kroz zabranu obrazovanja i rada. Istovremeno, herojska borba Iranki pod sloganom „Žena, život, sloboda” (Jin, Jiyan, Azadî) postala je planetarni simbol činjenice da se duh otpora ne može ugasiti ni najsurovijom represijom.

Više od simbola — poziv na odgovornost

Na kraju, Osmi mart ne sme biti sveden na jednodnevni kurtoazni gest, već mora ostati snažan podsetnik da sloboda koju danas uživamo nije došla sama od sebe, već je plaćena visokom cenom kroz decenije borbe. Dok na jednom kraju planete žene upravljaju globalnim korporativnim i državnim sistemima, na drugom se i dalje vode egzistencijalne bitke za pravo na slobodno kretanje ili pravo da žena samostalno odlučuje o svom telu i licu. Taj duboki civilizacijski jaz opominje nas da borba za ravnopravnost nije završena, već je samo promenila svoj oblik i preselila se na nova polja. Istinsko poštovanje prema ženama ne iskazuje se samo simbolikom cveća, već aktivnim stvaranjem društva u kojem će se svaki glas čuti podjednako glasno. To na kraju nije samo pitanje „ženskih prava”, već pitanje osnovne ljudske pravde koja se, bez izuzetka, tiče svih nas.