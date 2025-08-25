Društvo

VREME DANAS: Ujutru sveže, tokom dana pretežno sunčano, temperatura do 28 stepeni

Novosti online

25. 08. 2025. u 01:00

VREME u Srbiji danas jutro sveže, tokom dana pretežno sunčano i umereno toplo. Na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije promenljivo oblačno sa ređom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska uz mogućnost grmljavine.

ВРЕМЕ ДАНАС: Ујутру свеже, током дана претежно сунчано, температура до 28 степени

Foto: D. Milovanović

Na severu Vojvodine slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, ali će se zadržati suvo.

Vetar slab, promenljiv u većini mesta, a umeren severni i severozapadni vetar duvaće sredinom dana i posle podne u Banatu, Braničevu, Homolju, Pomoravlju, kao i ponegde na planinama.

Najniža temperatura od 6 do 13 stepeni, a najviša od 24 do 28 stepeni.

Vreme u Beogradu

Pretežno sunčano uz slab vetar promenljivog pravca.

Najniža temperatura od 9 do 12, a najviša oko 26 stepeni.

Prognoza za narednih sedam dana

U utorak i sredu pretežno sunčano, povremeno uz slabu do umerenu oblačnost. Jutra će i dalje biti sveža, a dnevne temperature u postepenom porastu na vrednosti oko i malo iznad 30 stepeni.

U četvrtak i petak sunčano i osetno toplije. U košavskom području počeće da duva umeren i jak južni i jugoistočni vetar, u petak u Banatu i donjem Podunavlju sa najjačim (olujnim) udarima.

Dnevne temperature će u četvrtak najpre dostići 35 stepeni, a u petak se i približiti vrednosti od 40 stepeni.

Košava će oslabiti za dane vikenda uz umereno naoblačenje sa severozapada, gde se najpre očekuje postepeni pad temperature.

Kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom biće retka (izolovana) pojava.

(Sputnjik)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu