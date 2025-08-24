Društvo

POGLEDAJTE CEO SPISAK PROIZVODA KOJI ĆE BITI NA SNIŽENJU! Nove mere oduševile građane, predsednik Vučić predstavio paket

V.N.

24. 08. 2025. u 12:43

PRESEDNIK Aleksandar Vučić rekao je da sniženje obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

- Obuhvatili smo 3000 proizvoda iz 23 grupe. Reč je o kućnoj hemiji, pasta, šampona, sapuna; deterdženti za pranje svega; onda imate papirnu galanteriju - ubruse, folije, pelene za bebe, odrasle. Imate mahunarke, pirinač kao posebnu grupu, bezalkoholna pića, kafa i čaj; slane konditorske proizvode; povrće i voće; zamrznute proizvode; sirće kao posebnu kategoriju; testeninu; smrznutu ribu; griz; brašno sve vrste; mlečne i kiselomlečne prozvode i jaja sva; pasulj; slatke konditore; sve vrste ulja; hleb i peciva; sve vrste mesa i prerađevina; prerađeno voće i povrće (džemove, marmelade...); začinska grupa; šećer i med; hranu za bebe i decu; posebnu grupu maramice. Sve 23 grupe obuhvaćene su našim maržama. One će biti maksimalno 20%, a sada se kreću u najvećim lancima sa najvećim prometom na 45,2% trgovačke marže. 4 najveća lanca u našoj zemlji, generišu 51% ukupne trgovine na malo u našoj zemlji što se tiče ovih proizvoda.

DETALjAN SPIAK NAMIRNICA NA POPUSTU

Kućna hemija:

  • pasta, šampon, sapun, deterdženti za pranje svega;
  • papirna galanterija - ubrusi, folije, pelene za bebe, odrasle.

Hrana:

  • Mahunarke, pirinač kao posebna grupa, bezalkoholna pića, kafa i čaj;
  • slani konditorski proizvodi;
  • povrće i voće;
  • zamrznuti proizvodi;
  • sirće kao posebna kategorija;
  • testenina;
  • smrznuta riba;
  • griz;
  • brašno sve vrste;
  • mlečni i kiselomlečni prozvodi i jaja sva;
  • pasulj;
  • slatki konditori;
  • sve vrste ulja;
  • hleb i peciva;
  • sve vrste mesa i prerađevina;
  • prerađeno voće i povrće (džemove, marmelade...);
  • začinska grupa;
  • šećer i med;
  • hrana za bebe i decu;
  • posebna grupa maramice.

Sve 23 grupe obuhvaćene su našim maržama.

One će biti maksimalno 20%, a sada se kreću u najvećim lancima sa najvećim prometom na 45,2% trgovačke marže. 4 najveća lanca u našoj zemlji, generišu 51% ukupne trgovine na malo u našoj zemlji što se tiče ovih proizvoda.

