POGLEDAJTE CEO SPISAK PROIZVODA KOJI ĆE BITI NA SNIŽENJU! Nove mere oduševile građane, predsednik Vučić predstavio paket

PRESEDNIK Aleksandar Vučić rekao je da sniženje obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

- Obuhvatili smo 3000 proizvoda iz 23 grupe. Reč je o kućnoj hemiji, pasta, šampona, sapuna; deterdženti za pranje svega; onda imate papirnu galanteriju - ubruse, folije, pelene za bebe, odrasle. Imate mahunarke, pirinač kao posebnu grupu, bezalkoholna pića, kafa i čaj; slane konditorske proizvode; povrće i voće; zamrznute proizvode; sirće kao posebnu kategoriju; testeninu; smrznutu ribu; griz; brašno sve vrste; mlečne i kiselomlečne prozvode i jaja sva; pasulj; slatke konditore; sve vrste ulja; hleb i peciva; sve vrste mesa i prerađevina; prerađeno voće i povrće (džemove, marmelade...); začinska grupa; šećer i med; hranu za bebe i decu; posebnu grupu maramice. Sve 23 grupe obuhvaćene su našim maržama. One će biti maksimalno 20%, a sada se kreću u najvećim lancima sa najvećim prometom na 45,2% trgovačke marže. 4 najveća lanca u našoj zemlji, generišu 51% ukupne trgovine na malo u našoj zemlji što se tiče ovih proizvoda.

DETALjAN SPIAK NAMIRNICA NA POPUSTU

Kućna hemija:

pasta, šampon, sapun, deterdženti za pranje svega;

papirna galanterija - ubrusi, folije, pelene za bebe, odrasle.

Hrana:

Mahunarke, pirinač kao posebna grupa, bezalkoholna pića, kafa i čaj;

slani konditorski proizvodi;

povrće i voće;

zamrznuti proizvodi;

sirće kao posebna kategorija;

testenina;

smrznuta riba;

griz;

brašno sve vrste;

mlečni i kiselomlečni prozvodi i jaja sva;

pasulj;

slatki konditori;

sve vrste ulja;

hleb i peciva;

sve vrste mesa i prerađevina;

prerađeno voće i povrće (džemove, marmelade...);

začinska grupa;

šećer i med;

hrana za bebe i decu;

posebna grupa maramice.

