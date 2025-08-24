POGLEDAJTE CEO SPISAK PROIZVODA KOJI ĆE BITI NA SNIŽENJU! Nove mere oduševile građane, predsednik Vučić predstavio paket
PRESEDNIK Aleksandar Vučić rekao je da sniženje obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
- Obuhvatili smo 3000 proizvoda iz 23 grupe. Reč je o kućnoj hemiji, pasta, šampona, sapuna; deterdženti za pranje svega; onda imate papirnu galanteriju - ubruse, folije, pelene za bebe, odrasle. Imate mahunarke, pirinač kao posebnu grupu, bezalkoholna pića, kafa i čaj; slane konditorske proizvode; povrće i voće; zamrznute proizvode; sirće kao posebnu kategoriju; testeninu; smrznutu ribu; griz; brašno sve vrste; mlečne i kiselomlečne prozvode i jaja sva; pasulj; slatke konditore; sve vrste ulja; hleb i peciva; sve vrste mesa i prerađevina; prerađeno voće i povrće (džemove, marmelade...); začinska grupa; šećer i med; hranu za bebe i decu; posebnu grupu maramice. Sve 23 grupe obuhvaćene su našim maržama. One će biti maksimalno 20%, a sada se kreću u najvećim lancima sa najvećim prometom na 45,2% trgovačke marže. 4 najveća lanca u našoj zemlji, generišu 51% ukupne trgovine na malo u našoj zemlji što se tiče ovih proizvoda.
DETALjAN SPIAK NAMIRNICA NA POPUSTU
Kućna hemija:
- pasta, šampon, sapun, deterdženti za pranje svega;
- papirna galanterija - ubrusi, folije, pelene za bebe, odrasle.
Hrana:
- Mahunarke, pirinač kao posebna grupa, bezalkoholna pića, kafa i čaj;
- slani konditorski proizvodi;
- povrće i voće;
- zamrznuti proizvodi;
- sirće kao posebna kategorija;
- testenina;
- smrznuta riba;
- griz;
- brašno sve vrste;
- mlečni i kiselomlečni prozvodi i jaja sva;
- pasulj;
- slatki konditori;
- sve vrste ulja;
- hleb i peciva;
- sve vrste mesa i prerađevina;
- prerađeno voće i povrće (džemove, marmelade...);
- začinska grupa;
- šećer i med;
- hrana za bebe i decu;
- posebna grupa maramice.
Sve 23 grupe obuhvaćene su našim maržama.
One će biti maksimalno 20%, a sada se kreću u najvećim lancima sa najvećim prometom na 45,2% trgovačke marže. 4 najveća lanca u našoj zemlji, generišu 51% ukupne trgovine na malo u našoj zemlji što se tiče ovih proizvoda.
