SETILI SE "ZLOČINA" TEK POSLE 26 GODINA? Kćerka Siniše Spasića o njegovom hapšenju na prelazu Merdare i određivanju pritvora

VEĆ dvadeset i šest godina moj otac prelazi administrativni prelaz Merdare i nikada nije imao problema, a su se sada setili neke njegove navodne krivice?!

Foto AP Photo/Visar Kryeziu

U šoku smo. Majka je danas otišla da ga poseti u zatvoru u Podujevu, ali i dalje nam je teško da poverujemo da je on uhapšen. Očito je da se radi o ustaljenoj matrici Kurtijevih vlasti hapšenja Srba, bez krivice i svedoka. Jer kao što je rekao i advokat, nelogično je i neshvatljivo da se neki svedok setio tatine navodne krivice posle dvadeset i šest godina, odnosno da se svedok pojavio posle toliko godina.

Ovim rečima Danijela, kćerka Siniše Spasića (60) iz Prilužja sela u opštini Vučitrn, iskazuje nevericu da je njen otac u nedelju po podne uhapšen na amdinistrativnom prelazu Merdare pod optužbom da je tokom 1999. godine počinio "ratni zločin na području opštine Vučitrn".

Danijela kaže da njen otac sigurno ne bi ostao da živi na Kosovu i Metohiji da se osećao krivim za bilo šta, pogotovu za nekakve zločine nad Albacima. Ona navodi da su slučaj za koji se tereti njen otac ispitivali Haški istražitelji, i Unmik i Euleks policije i da nije bilo dokaza o bilo kakvoj njegovoj krivici, niti umešanosti.

Foto Privatna arhiva

I meštani najvećeg srpskog sela u opštini Vučitrn pokraj Laba i Sitnice, nedaleko od magistralnog puta Gračanica - Kosovska Mitrovica, smatraju da je hapšenje Spasića, za kojeg kažu da je vredan i pošten čoveka koji je uprkos radnom angažovanju u centralnoj Srbiji nastavio da sa porodicom živi na Kosmetu, izvedeno sa ciljem da se zastraše Srbi i navedu na iseljavanje.

- Jednostavno albanske vlasti su sklone da iz vedrog neba optuže Srbe i nameste im priču o krivici da je nekada zdravom ljudskom umu u to teško poverovati, ali nažalost budući da su vlast na KiM i da ih niko ne kontroliše, jednostavno rečeno mogu da rade šta god hoće sa nama - revoltirani su žitelji ovog pitomog srpskog sela, vrendi domaćini i istrajni u nameri da opstanu u svojim domovima.

Foto Privatna arhiva

Procesuiranje bez dokaza

Advokat Ljubomir Pantović (na slici) pojašnjava da je istraga za zločin koji se stavlja na teret Spasiću započeta 1999:

- Saslušano je više desetina svedoka. Za tih 26 godina niko nikada u bilo kakvom kontekstu vezano za taj zločin nije spomenuo Sinišu Spasića. Pre mesec i po "pojavio" se svedok koji se "setio" da je i "Siniša učestvovao u tom zločinu, ali da je zaboravljao to da kaže čitavih 26 godina". Ušli smo u tu fazu, već viđenog i sledi istraga gde će se verovatno još neki svedoci setiti nečega čega se nisu setili 26 godina i verovatno sledi optužnica.