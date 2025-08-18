VELIKI USPEH SRBIJE U JAPANU Mali: Srpski paviljon na Ekspo izložbi u Osaki od otvaranja posetilo 700.000 ljudi (FOTO)

MINISTAR finansija Siniša Mali oglasio se na svom Instagram nalogu istakao je da je veliki broj ljudi posetio srpski paviljon na Ekspo izložbi u Osaki.

- Srpski paviljon na EXPO izložbi u Osaki @expo2025japan je od otvaranja posetilo 700.000 ljudi, što je bio prognozirani broj posetilaca ukupno, tokom svih šest meseci trajanja izložbe. Expo u Japanu otvoren je u aprilu i trajaće do 13. oktobra.

Veliko interesovanje posetilaca tokom ovih meseci pokazuje nam da možemo da očekujemo da će paviljon u kome je predstavljena naša zemlja do zatvaranja videti bar million ljudi.

Paviljon je mesto susreta sa Srbijom u dalekom Japanu, gde je pokazano šta naša zemlja ima da ponudi posetiocima, ali i potencijalnim investitorima koji kod nas odluče da ulažu.

Japan je treća ekonomska sila na svetu i vodeća nacija po pitanju tehnologije, robotike, automobilske i mašinske industrije, elektronike i medicinskih istraživanja.

Želimo što više japanskih kompanija u Srbiji jer one po pravilu direktno doprinose smanjenju zagađenja, prečišćavanju vazduha u industriji, smanjenju otpada na deponijama, boljim zdravstvenim uslugama, optimizaciji saobraćaja, napretku poljoprivrednih i industrijskih tehnologija.

Naši odnosi su tradicionalno prijateljski, Japan je potvrdio prisustvo na Expo izložbi u Beogradu 2027. godine i radujemo se ponovnom susretu sa prijateljima.

Takođe, ovolika posećenost još jednom potvrđuje koliki je značaj Expo izložbi, i toga što će #Srbija biti domaćin ove specijalizovane izložbe 2027. godine. Do sada imamo 119 potvrđenih zemalja, idemo dalje! - poručio je Mali.