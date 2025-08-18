VELIKI USPEH SRBIJE U JAPANU Mali: Srpski paviljon na Ekspo izložbi u Osaki od otvaranja posetilo 700.000 ljudi (FOTO)
MINISTAR finansija Siniša Mali oglasio se na svom Instagram nalogu istakao je da je veliki broj ljudi posetio srpski paviljon na Ekspo izložbi u Osaki.
- Srpski paviljon na EXPO izložbi u Osaki @expo2025japan je od otvaranja posetilo 700.000 ljudi, što je bio prognozirani broj posetilaca ukupno, tokom svih šest meseci trajanja izložbe. Expo u Japanu otvoren je u aprilu i trajaće do 13. oktobra.
Veliko interesovanje posetilaca tokom ovih meseci pokazuje nam da možemo da očekujemo da će paviljon u kome je predstavljena naša zemlja do zatvaranja videti bar million ljudi.
Paviljon je mesto susreta sa Srbijom u dalekom Japanu, gde je pokazano šta naša zemlja ima da ponudi posetiocima, ali i potencijalnim investitorima koji kod nas odluče da ulažu.
Japan je treća ekonomska sila na svetu i vodeća nacija po pitanju tehnologije, robotike, automobilske i mašinske industrije, elektronike i medicinskih istraživanja.
Želimo što više japanskih kompanija u Srbiji jer one po pravilu direktno doprinose smanjenju zagađenja, prečišćavanju vazduha u industriji, smanjenju otpada na deponijama, boljim zdravstvenim uslugama, optimizaciji saobraćaja, napretku poljoprivrednih i industrijskih tehnologija.
Naši odnosi su tradicionalno prijateljski, Japan je potvrdio prisustvo na Expo izložbi u Beogradu 2027. godine i radujemo se ponovnom susretu sa prijateljima.
Takođe, ovolika posećenost još jednom potvrđuje koliki je značaj Expo izložbi, i toga što će #Srbija biti domaćin ove specijalizovane izložbe 2027. godine. Do sada imamo 119 potvrđenih zemalja, idemo dalje! - poručio je Mali.
Preporučujemo
PITANjE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji iz Palate Srbija posle četiri dana uzastopnog blokaderskog divljanja i napada na objekte, policiju i građane. Poručio je da je pitanje dana kada će blokaderi da otvoreno ubijaju na ulici, jer im je samo to preostalo. Rekao je da će se u narednim danima činiti da se država povukla, a onda će pokazati svu svoju odlučnost i iskoristiti sva sredstva na raspolaganju da se vrati poredak i mir u zemlju. Sa narodom i građanima zajedno, pobedićemo ovo zlo, poručio je Vučić.
17. 08. 2025. u 12:14 >> 12:44
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
RAZVOD ANI TEŠKO PAO: Jedna fotografija je dokaz koliko PATI
NEKADAŠNjA teniserka Ana Ivanović, uhvaćena je na plaži u opuštenom izdanju, ali ono što je svima zapalo za oko jeste izbor knjige koju je držala u rukama.
18. 08. 2025. u 07:20
Komentari (0)