PONOVO SE OGLASIO RHMZ Izdao najnovije upozorenje - temperature i do 40 stepeni

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je najnovije upozorenje,koje je na snazi do 17. avgusta.

Foto: Shutterstock

Do kraja sedmice će se zadržati veoma toplo vreme sa maksimalnim temperaturama u većini mesta od 34 do 38 stepeni, lokalno i do 40 stepeni, a samo će danas i sutra na severu, zapadu i u delu centralne Srbije temperature biti nešto niže, od 31 do 33 stepen.

Upozorenje za područje Beograda

Od srede do subote ponovo veoma toplo sa maksimalnom temperaturom od 35 do 37 stepeni.



Od nedelje malo svežije.

