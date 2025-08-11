PONOVO SE OGLASIO RHMZ Izdao najnovije upozorenje - temperature i do 40 stepeni
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je najnovije upozorenje,koje je na snazi do 17. avgusta.
Do kraja sedmice će se zadržati veoma toplo vreme sa maksimalnim temperaturama u većini mesta od 34 do 38 stepeni, lokalno i do 40 stepeni, a samo će danas i sutra na severu, zapadu i u delu centralne Srbije temperature biti nešto niže, od 31 do 33 stepen.
Upozorenje za područje Beograda
Od srede do subote ponovo veoma toplo sa maksimalnom temperaturom od 35 do 37 stepeni.
BONUS VIDEO: "STAZE KOSMETA": Sušiće - Epizoda 2
Preporučujemo
RASPOREĐENO 110.000 VOJNIKA, RUSI KREĆU U ZAVRŠNI UDAR NA POKROVSK: "Sa time bi mogli zauzeti srednje veliku evropsku državu"
RUSIJA ne pokazuje znakove povlačenja u ratu protiv Ukrajine. Naprotiv, Moskva je pojačala dalekometne udare na ukrajinske gradove i napade duž cele linije fronta. Vojni stručnjaci ističu da je ruska strana usvojila nove taktike, oslanjajući se na masovnu upotrebu dronova i malih diverzantskih jedinica, piše The New York Times.
10. 08. 2025. u 20:18
EVO KO JE TROSTRUKI UBICA IZ GNjILANA: Bio u društvu sa Kurtijem, Osmanijevom i Haradinajem
TRI osobe su ubijene, a nekoliko je ranjeno u pucnjavi koja se dogodila danas u Gnjilanu, dok je osumnjičeni napadač u bekstvu, prenela je Koha. Bolnica u Gnjilanu saopštila je da je na licu mesta konstatovana jedna smrt, a da su dve osobe prebačene u Urgentni centar bez znakova života.
10. 08. 2025. u 18:11
Ovako izgleda kuća Milana Borjana koja je demolirana: Lopov odneo i snimač video nadzora (FOTO)
"HVALA policiji grada Beograda na brzoj reakciji i sjajnom odnosu prema poslu."
11. 08. 2025. u 09:52
Komentari (0)