OVO MNOGI POGREŠNO RADE Ovako bi trebalo da se uključujete na auto-put

JEDNA od najčešćih tačaka rasprave kada je reč o uključivanju na auto-put: kojom brzinom treba voziti u traci za ubrzavanje i koliko sporo uključivanje može da bude ometajuće ili čak opasno?

Foto: D. Balšić

Cilj trake za ubrzavanje je da vozač bezbedno uključi svoje vozilo u saobraćaj na auto-putu. Za to nije potrebno da ubrzava previše, ali automobil mora da dostigne brzinu kojom se kreću vozila na samom putu – najčešće između 110 i 130 km/h.

Pravila saobraćaja ne propisuju tačnu minimalnu brzinu za traku za ubrzavanje, ali zakonski se očekuje da vozač, u skladu sa mogućnostima, ubrza i prilagodi se ritmu saobraćaja. Neopravdano spora vožnja može biti i opasna! – piše Blikk.

ŠTA KAŽE ZAKON?

Prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima Republike Srbije, na auto-putu:

*Minimalna dozvoljena brzina: 60 km/h

To znači da se na auto-put ne sme uključiti vozilo koje ne može da postigne najmanje 60 km/h, jer bi sporija vožnja ugrozila bezbednost saobraćaja.

*Vozila koja se već kreću auto-putem imaju prvenstvo - nisu dužna da uspore da bi vas propustila. Vi ste ti koji se morate prilagoditi.

*Zaustavljanje u traci za ubrzavanje je zabranjeno, osim u slučaju nužde. To znači da: možete stati samo ako je došlo do kvara, nezgode ili neke druge hitne situacije.

*U svim drugim slučajevima, zaustavljanje u traci za ubrzavanje se smatra ometanjem i ugrožavanjem saobraćaja i može biti kažnjivo.

PAŽNjA JEDNIH PREMA DRUGIMA!

Spora vožnja može biti jednako opasna kao i prebrza. Uključivanje na auto-put nije sprint - ali zahteva dovoljno ubrzanja i koncentracije. Ako se vozi previše opušteno i sporo, to ne samo da može biti iritantno, već i da ometa ili zbuni vozače koji dolaze iza vas.

(Blikk.hu)