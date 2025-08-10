OVO MNOGI POGREŠNO RADE Ovako bi trebalo da se uključujete na auto-put
JEDNA od najčešćih tačaka rasprave kada je reč o uključivanju na auto-put: kojom brzinom treba voziti u traci za ubrzavanje i koliko sporo uključivanje može da bude ometajuće ili čak opasno?
Cilj trake za ubrzavanje je da vozač bezbedno uključi svoje vozilo u saobraćaj na auto-putu. Za to nije potrebno da ubrzava previše, ali automobil mora da dostigne brzinu kojom se kreću vozila na samom putu – najčešće između 110 i 130 km/h.
Pravila saobraćaja ne propisuju tačnu minimalnu brzinu za traku za ubrzavanje, ali zakonski se očekuje da vozač, u skladu sa mogućnostima, ubrza i prilagodi se ritmu saobraćaja. Neopravdano spora vožnja može biti i opasna! – piše Blikk.
ŠTA KAŽE ZAKON?
Prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima Republike Srbije, na auto-putu:
*Minimalna dozvoljena brzina: 60 km/h
To znači da se na auto-put ne sme uključiti vozilo koje ne može da postigne najmanje 60 km/h, jer bi sporija vožnja ugrozila bezbednost saobraćaja.
*Vozila koja se već kreću auto-putem imaju prvenstvo - nisu dužna da uspore da bi vas propustila. Vi ste ti koji se morate prilagoditi.
*Zaustavljanje u traci za ubrzavanje je zabranjeno, osim u slučaju nužde. To znači da: možete stati samo ako je došlo do kvara, nezgode ili neke druge hitne situacije.
*U svim drugim slučajevima, zaustavljanje u traci za ubrzavanje se smatra ometanjem i ugrožavanjem saobraćaja i može biti kažnjivo.
PAŽNjA JEDNIH PREMA DRUGIMA!
Spora vožnja može biti jednako opasna kao i prebrza. Uključivanje na auto-put nije sprint - ali zahteva dovoljno ubrzanja i koncentracije. Ako se vozi previše opušteno i sporo, to ne samo da može biti iritantno, već i da ometa ili zbuni vozače koji dolaze iza vas.
(Blikk.hu)
