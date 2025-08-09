Društvo

(MAPA) HLADAN FRONT STIŽE NAKON VRELIH 40 STEPENI: Na pomolu još jedna snažna promena, ali tu nije kraj (FOTO)

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

09. 08. 2025. u 17:54

VREO dan u Srbiji. U mnogim predelima Srbije temperature su iznad 35 stepeni, a najvrelije sa 39 stepeni je u donjem delu doline Velike Morave koliko se meri u Ćupriji. Beograd meri 36 stepeni. Sjenica meri 30, Zlatibor 28, a Kopaonik 23°C.

Foto: Printscreen/nmmb

Vedro je, a vreme bez oblaka, uz potpuno vedro vreme nastaviće se i narednih 10 dana.

Vrlo visok vazdušni pritisak i anticklon koji dominiraju evropskim kopnom, predstavlja blokadu za prodor ciklona, oblčnih i padavinskih sistem sa Atlantika unutar Evrope i do Srbije. Oblačne, vlažne, kišne i hladne vazdušne mase premeštaće se sa severa Atlantika i preko severa Evrope i Skandinavihe dalje na istok.

Foto: Printscreen/nmmb

Srbija je pod uticajem vrelog vazduha sa severa Afrike.

Vrelo će biti i drugog dana vikenda, uz temperature od 36 do 40 stepeni, u Beogradu do 38.

Pred Beogradom i delovima Vojvodine je i tropska noć, minimalna temperatura neće se spuštati ispod 20, u prestonici ni ispod 22°C.

U ponedeljak se preko severa i zapada Srbije očekuje prodor veoma oslabljenog hladnog fronta. On neće doneti ni naoblačenje, ni padavine, već umeren do jak severozaapdni vetar, koji će doneti blagi pad temperature.

Maksimalna temperatura biće od 30 stepeni u Bačkoj do 40 stepeni na istoku Srbije, a u centralnim predelima Srbije od 33 do 37, dok će u Beogradu biti do 33°C.

U utorak će malo ugodnije biti i na jugu i istoku, ali će ostati i dalje tropski toplo.

Maksimalna temperatura biće od 30 do 35 stepeni, u Beogradu do 32.

Foto: Printscreen/nmmb

 

Od srede ponovo vrelo, temperatura do kraja sedmice ponovo do 40 stepeni.

Prema trenutnim pognozama, aktuelni toplotni talas potrajaće u Srbiji do sredine treće dekade avgusta.

Vrelina će biti praćena i vrlo visokim vrednostima UV indeksa, pa se u periodu od 10 do 16 časova ne preporučuje izlaganje suncu duže od desetak minuta bez adekvatne zaštite. Očekuje se i opasnost od toplotnog udara, pa sve aktivnosti treba smanjiti na minimum.

S obzirom na vrelo i veoma suvo vreme, postojaće opasnost i od šumskih požara i požara na otvorenom, zbog čega ne treba paliti vatru.

S obzirom da se narednih deset dana očekuje veoma izražen toplotni talas, treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.

