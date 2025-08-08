PAKAO NA BATROVCIMA, KOLONE KILOMETARSKE: Na ulaz u Hrvatsku čeka se tri sata
UPRAVA granične policije saopštila je danas da je na Graničnom prelazu Batrovci, na izlazu iz Srbije prema Hrvatskoj, evidentirano zadržavanje putničkih motornih vozila od 180 minuta, dok na ulazu u Srbiju vozila čekaju 45 minuta.
Kako se navodi, međuprostor do susedne Hrvatske je skoro popunjen, iako je aktivno pet izlaznih saobraćajnih traka.
Duže zadržavanje putničkih motornih vozila nije prouzrokovano postupanjem nadležnih organa Srbije, već je posledica turističke sezone, kao i načina rada susednog pograničnog organa koji primenjuje svoje nacionalne i procedure EU.
Uprava granične policije ostvaruje službene kontakte sa susednim stranim pograničnim organima i razmenjuje informacije o stanju putničkog saobraćaja na državnoj granici, u cilju smanjenja vremena čekanja i zadržavanja motornih vozila, navodi se u saopštenju.
(Tanjug)
