GRAĐANIMA STIGLO HITNO UPOZORENJE MUP-a NA TELEFONE: Vrhunac toplotnog talasa u Srbiji (FOTO)

KORISNICIMA mobilnih mreža u Srbiji na telefone je upravo stiglo upozorenje Ministarstva unutrašnjih poslova na izuzetno visoke temperature i vrhunac toplotnog talasa u Srbiji.

Foto: D.Milovanović

"Vrhunac toplotnog talasa, maksimalna temperatura danas i sutra od 38 do 43 stepena", navedeno je u poruci MUP-a koja je stigla na telefone građana. Foto: Novosti

Velika opasnost od požara u Srbiji

Podsetimo, Republički hidrometeorolški zavod izdao je upozorenje na toplotni talas koji je zahvatio Srbiju i zadržaće se do sutra sa maksimalnom temperaturom od 35 do 42 stepena, a sutra lokalno i do 43 stepeni.

Iz RHMZ upozoravaju da će toplotni talas u narednim danima dodatno doprineti porastu opasnosti od iniciranja i širenja požara na otvorenom.

Rizici će biti najizraženiji u regionima sa najvećim deficitom vlage u zemljištu, odnosno sa najvećim nedostatkom padavina iz prethodnog perioda, naročito danas i sutra kada će u brdsko-planinskim predelima duvati i umeren do jak jugozapadni vetar. U regionima u kojima se očekuje udruženi efekat izraženog toplotnog talasa i dugotrajne suše, građanima su poslata i SMS upozorenja - u Topličkom, Jablaničkom, Pčinjskom, Pirotskom, Nišavskom i Zaječarskom okrugu.

BONUS VIDEO:

"STAZE KOSMETA": Sušiće - Epizoda 2