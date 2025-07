DALI KVOTE, ČEKA SE VLADA: Filozofski fakultet raspisao konkur za upis brucoša

FILOZOFSKI fakultet Univerziteta u Beogradu raspisao je konkurs za upis nove generacije brucoša, Vlada Srbije još uvek nije donela odluku o broju studenata koji će moći da se školuju o trošku države.

FOTO: Arhiva novosti

Očekuje se se da će odobrenje biti dato na današnjoj sednici Vlade i to u paketu sa Fakultetom dramskih i Fakultetom primenjenih umestnoci koji, takođe, još nisu dobili "zeleno svetlo" nadležnih za upis novih studenata.

Predložene upisne kvote na Filozofskom fakultetu su iste kao prošle godine. Za budžetske studije ima mesta za 663 brucoša, dok je za samofinansiranje predviđeno 70 mesta. Najviše studenata upisaće katedre za psihologiju ( 105 plus 11) i istoriju (109 plus 11), a najmanje će ih biti na klasičnim naukama (27 plus 3)

- Nakon donošenja odluke Vlade Srboije o broju budžetskih mesta za upis na studijske programe fakultet će pristupiti realizaciji upisa u skladu s istom - kažu na Filozofskom fakultetu. - Ukoliko broj odobrenih budžetskih mesta bude manji od navedenog, izvršiće se preraspodela. Broj samofinansirajućih mesta će se izmeniti tako da ukupan broj studenata koji se upisuju po studijskom programu ostane nepromenjen.