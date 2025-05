SRBIJA NA UDARU PLJUSKOVA SA GRMLJAVINOM Hitno se oglasio RHMZ: Ovi delovi zemlje prvi na udaru (FOTO)

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim saopštenjem.

Foto Ap

- Danas (15.05.) u većem delu zemlje pretežno sunčano i toplo. Posle podne na severu i zapadu Srbije naoblačenje s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.



Na području Beograda naoblačenje s kišom i mogućim pljuskovima s grmljavinom i pojačanim severnim i severozapadnim vetrom.

VREME SUTRA

Pretežno oblačno, osetno hladnije i vetrovito. Na severu suvo uz delimično razvedravanje, u ostalim krajevima sa kišom, a na visokim planinama jugozapadne i južne Srbije sa snegom. U jugozapadnim, južnim i istočnim krajevima Srbije se očekuje uglavnom od 20 do 40 mm kiše za 24 h. Duvaće umeren, povremeno i jak severozapadni i zapadni vetar. Tokom dana postepeni prestanak padavina se očekuje u zapadnoj i centralnoj Srbiji, a najduže će se zadržati na jugu i istoku zemlje, gde se prestanak kiše očekuje u toku noći ka suboti. Najniža temperatura od 6 °C na severu do 13 °C na istoku, najviša od 10 °C na jugu do 17 °C na severu Srbije.

VREME NAREDNIH DANA

Promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i lokalne pojave kiše i kratkotrajnih pljuskova s grmljavinom. Dnevna temperatura u blagom i postepenom porastu. - stoji na sajtu RHMZ.

Foto: Printskrin/RHMZ