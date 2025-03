KAKVO NAS VREME OČEKUJE POČETKOM APRILA: Najnovija prognoza RHMZ-a

U TOKU prepodneva kiša se očekuje u većem delu jugoistočne Srbije, dok će na zapadu i jugozapadu, kao i u Timočkoj Krajini biti lokalna pojava, objavljeno je u najnovijoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

U Vojvodini mestimično sunčani intervali.

Posle podne promenljivo oblačno i dalje sa lokalnom pojavom kiše ili pljuska. Vetar slab i umeren, u Vojvodini i na planinama povremeno jak, severni i severozapadni. Najviša temperatura od 12 do 16 °S.

Promenljivo i početkom aprila

U utorak (01.04.) u većem delu umereno do potpuno oblačno, u Vojvodini ponegde i sa kraćim sunčanim intervalima. Ujutro i pre podne pojava kiše biće češća na jugozapadu, jugu i istoku Srbije, a posle podne padavine se prolazno očekuju i u ostalim krajevima - u Vojvodini, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji i sa uslovima za lokalne pljuskove sa grmljavinom. Na visokim planinama sneg. Vetar slab i umeren, na severu Vojvodine i u planinskim predelima povremeno jak, severnih pravaca. Najniža temperatura od 3 do 8 °S, a najviša od 10 °S na jugozapadu do 18 °S na severoistoku Srbije.

Povremena pojava kiše i lokalnih pljuskova očekuje se i u sredu (02.04.), sa uslovima za grmljavinu, u četvrtak (03.04.) padavine još na jugu zemlje, a najstabilniji dan u narednom periodu biće petak (04.04.), kada će se zadržati suvo u većini mesta. Maksimalna temperatura do vikenda od 13 do 19 °S.

U subotu (05.04.) sredinom dana u Vojvodini, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima brz prodor hladnijeg vazduha sa severa uz kišu i jak, ponegde i olujni severni i severozapadni vetar. Na planinama prelazak kiše u sneg. U nedelju i ponedeljak (06 - 07.04.) promenljivo, osetno hladnije i vetrovito - smenjivaće se oblačnost i sunčani intervali, a uz dnevni konvektivni razvoj oblačnosti, biće uslova za pljuskove snega ili krupe i u nižim predelima. Početkom sledeće sedmice lokalno i slab prizemni mraz.

Od utorka (08.04.) manji porast dnevnih temperatura.

