RHMZ IZDAO UPOZORENJE: Večeras pljuskovi u Beogradu i širom Srbije, evo kada se očekuje prestanak padavina

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod izdao je najnovije upozorenje i najavio tokom noći pretežno oblačno, a u severnim, zapadnim i južnim predelima mestimično kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom.

Foto Tanjug

RHMZ je najavio i kišu i pljuskove i u Beogradu tokom večeri i noći . Vetar će biti slab do umeren, a na jugu zemlje pojačan. U drugom delu noći na jugu se očekuje prestanak padavina.

Oblačno i hladnije do kraja meseca

Sutra će biti umereno do potpuno oblačno i toplo, ujutro i pre podne na severu i zapadu mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima, ponegde praćenih grmljavinom, koji će od sredine dana u ostatku zemlje biti lokalnog karaktera.

Vetar će biti slab i umeren južnih pravaca, u planinskim predelima jak jugozapadni, posle podne i uveče u Vojvodini u skretanju na severni i u pojačanju. Najniža temperatura biće od 7do 12 stepeni, a najviša od 18 do 23 Celzijusa.

Do kraja meseca RHMZ najavljuje oblačno i hladnije, sa kišom i pljuskovima. Obilne padavine se očekuju od srede do petka i to u zapadnim, jugozapadnim i centralnim krajevima.

(Blic)