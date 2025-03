GORAN KARADŽIĆ: Hladna glava, vrelo srce – sutra je kraj obojenoj revoluciji

GORAN Karadžić, član Srpske napredne stranke, objavio je na svom Fejsbuk profilu oštar komentar u vezi s trenutnim političkim dešavanjima, pozivajući na odlučan odgovor prema onima koje naziva „izdajnicima“.

FOTO: Novosti

"Jedini ko i ovaj pokušaj izdaje može da reši je on - vrhovni komandant!!! Kad dođe do pokušaja probijanja srpskih kordona, mora da nam svima bude vruće srce, al' hladna glava!!! I ne bih ovo rekao da nije mnogo puta, baš on - predsednik molio i dalje moli, da se uzmu mladi upamet - svakog ko krene na državu udri predsedniče, ruka ti se pozlatila!!!!!!“, napisao je Karadžić.

U svojoj objavi, Karadžić se poziva na predsednika Srbije kao ključnog aktera u suzbijanju onoga što naziva pokušajem izdaje, aludirajući na najavljene demonstracije.

Zaključuje rečima: „sutra će čestita Srbija odsvirati kraj ovoj obojenoj revoluciji".