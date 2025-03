BEOGRAD NA UDARU KIŠE I HLADNOG VREMENA: U ovim delovima Srbije očekuje se čak i sneg

OBLAČNO, mestimično s kišom i pljuskovima, na planinama sa snegom.

Foto: P. Milošević

Ujutru prestanak padavina, najpre na severu zemlje. Malo svežije. Najviša dnevna temperatura do 13 stepeni.

Vreme u Beogradu

U glavnom gradu ujutru kiša, tokom dana oblačno. Temperatura do 9 stepeni.

Vreme narednih dana

Što se tiče izgleda vremena u Srbiji narednih dana, do 6. marta, do kraja sedmice se očekuje umereno do potpuno oblačno uz manji pad temperature.

Padavine će biti češće u oblastima južnije od Save i Dunava - u nižim predelima kiša, a u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije sneg.

U nedelju se u Vojvodini prognozira razvedravanje, dok će se oblačnost, ali bez padavina, zadržati još u ponedeljak na jugozapadu, jugu i istoku zemlje, a potom se do kraja perioda u svim krajevima očekuje pretežno sunčano i toplije vreme.