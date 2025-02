(MAPE) SNEŽNI OBLAK STIŽE IZ HRVATSKE: Evo kada će vejati u Beogradu - polarni vrtlog nam donosi veliki minus

PRETEŽNO oblačno vreme uz maksimalne temperature vazduha od oko 14 stepeni trajaće do petka i prema najnovijoj vremenskoj prognozi meteorologa Ivana Ristića, iako deluje neverovatno, danas i sutra će biti najtopliji dani, a od subote, stiže promena zbog koje ne treba odlagati zimsku odeću i obuću jer će se živa u termometru spustiti do prosečnih januarskih vrednosti, a u toku noći i do -15 stepeni Celzijusa.

Foto: Tanjug

Sneg na granici sa Srbijom sutra u 16 sati, u Beogradu u 22!

Ristić kaže da i u petak očekuje da dnevna prosečna temperatura bude oko 10 i koji stepen više, ali da ćemo već u toku popodneva poslednjeg radnog dana u nedelji i za vikend osetiti posledice polarnog vrtloga koji stiže do Srbije.

U najnovijoj prognozi on je najavio da će jak sneg u petak početi da pada pre podne u Sloveniji i Hrvatskoj, a na granici Srbije će biti oko 16 sati i u Beogradu će početi da pada oko 22 sata. Očekuje se i stvaranje manjeg snežnog pokrivača do subote ujutru.

Na ovom linku pogledajte kako da vozite po ledu, a na linku koji sledi pročitajte šta je to takozvani crni led i zašto je opasan.

- Od 15. februara do kraja sledeće nedelje hladan arktički vazduh koji dolazi za polarnim vrtlogom uticaće na vreme u našoj zemlji, ali i u većem delu Evrope. Osim subote, ostalim danima bićemo u polju hladnog anticiklona, odnosno, visinskog pritiska tako da su šanse za sneg prilično male – kaže Ivan Ristić.

Foto: Facebok/Ivan Ristić /Prinskrin

Najviša temperatura vazduha sledeće nedelje biće od oko 2 do 6 stepeni, a u jutarnjim časovima uz umeren ponegde i jak mraz od -15 do -5 stepeni.

Hladan vazduh stiže kroz "bečka vrata" u Srbiju

- Polarni vrtlog će zauzeti mesto iznad Rusije, glavnina hladnog arktičkog vazduha ostaće severnije od Karpata i do nas ne bi trebao da stigne “debeli” minus, ali će kroz “bečka vrata” ipak ući određena količina hladnoće i spustiće temperature na prosečne januarske– kaže Ivan Ristić.

Foto: Facebok/Ivan Ristić /Prinskrin

U petak posle podne će stići naoblačenje, kiša će početi prvo da pada u Vojvodini, zatim u Beogradu i zapadnoj Srbiji i preći će u susnežicu i sneg. Polarni vrtlog će se spuštati prema južnijim krajevima.

-Temperatura će biti oko 1-2 stepena, padavine će biti na granici snega i hladni front će se spuštati ka jugu. Od subote će maksimalna dnevna temperature biti između 2 i 6 stepeni, a početkom sledeće nedelje kada se bude malo razvedrilo u jutarnjim časovima u nedelju i ponedeljak biće ispod 0 stepeni, od -5 do 0. Tamo gde bude vedrije temperature vazduha može da ide i do -10, čak do -15 stepeni – kaže Ristić.

Karpati nas spasili još "debljeg" minusa

Napominje da su nas najhladnijeg arktičkog vazduha ovog puta spasili Karpati, ali nam svakako stiže pravo zimsko vreme. Podseća da su od početka februara temperature ispod normale iako je preko dana bilo 5-6 i više stepeni, uveče se temperatura spuštala do -10. Takav trend će se nastaviti, a otopljenje je moguće krajem februara i početkom marta.

Foto: Facebok/Ivan Ristić /Prinskrin

-U nedelju 16. februara i u ponedeljak 17. februara ponovo ćemo biti u anticiklonu, a pošto nema još uvek ciklona biće suvo i hladno vreme. Nedelja i ponedeljak će najverovatnije biti ledeni dani sa minimalnom temperaturom ponegde i do -15 stepeni. Ako u petak na subotu i u subotu bude snega moguće je formiranje snežnog pokrivača na planinama – kaže Ristić.

Stratosferski anticiklon produžava zimu?

On je objavio i da jaka zonalna struja u Stratosferi na 60N dobija kompenzaciju na našim geografskim širinama i formira se stratosferski anticiklon što je retka pojava i pravi blok.

-Sa njim se najverovatnije produžava zima i stiže priliv hladnog vazduha sa istoka Evrope u drugoj polovini sledeće nedelje – poručio je Ristić.

(Blic)

BONUS VIDEO - SVEČANO: Izvođenje himni Srbije i Republike Srpske