NAŠ IDENTITET ISKLESALA TRADICIJA: Ognjen Karanović o fenomenu Velike Srbije (VIDEO)

KAKO bi se na ispravan način razumeo fenomen ideje velike Srbije, na prvom mestu moramo shvatiti iz kojih pobuda je nastao ne samo taj termin, nego i ta sociološka pojava - smatra istoričar Ognjen Karanović.

Ognjen Karanović, istoričar /Foto KCNS

Da bismo bili u prilici da pravilno interpretiramo rezultate do kojih su došla naučna istraživanja, kako u okviru srpskog naroda, tako i u širem evropskom i svetskom kontekstu, ističe Kranović, potrebno je analizirati i ponuditi sintezaključak o tome šta predstavljaju fenomeni nacije i nacionalnog identiteta.

- Ako govorimo o razvoju srpskog nacionalnog identiteta, vidimo da je on nastao isključivo u evropskom građanskom kontekstu i na talasu velikih građanskih revolucija, od Severne Amerike do velike Francuske revolucije na kraju 18. veka. Jedino u tom pogledu i u tom kontekstu je potrebno posmatrati i srpski nacionalni identitet. On je isklesan u vreme srpske revolucije, i u njenoj oružanoj i političkoj fazi, od 1804. do 1830. godine - ističe Karanović.

Predavač zaključuje da je srpski nacionalni identitet definisala jaka državotvorna svest o postojanju srpske srednjovekovne države, tradicija te državotvornosti koju su očuvale Srpska pravoslavna crkva i narodna tradicija i jezik koji je objedinjujuća kategorija za jednu društvenu zajednicu i bez koje nema generisanja nacionalne zajednice u okviru različitih društvenih grupa.

- Na formiranje nacionalnog identiteta nesumnjivo su uticali veliki sprski prosvetiteljski mislioci i intelektualci od Hristifora Žefarovića, Dositeja Obradovića do Vuka Stefanovića Karadžića - naglašava ovaj istoričar.

Predavanje istoričara Ognjena Karanovića „VELIKA SRBIJA – PREDISTORIJA IDEJE ILI FANTAZMAGORIJE" može se pogledati na Jutjub kanalu Kulturnog centra Novog Sada.