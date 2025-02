ZDRAVKO Mladenović, profesor matematike i poslanik u Skupštini Republike Srbije obratio se povodom studentskig blokada.

Njegov tekst ''Zlo doba plenuma'' prenosimo u celosti:

U senci najnovijih dešavanja u srpskom obrazovanju nakon odluke svih reprezentativnih sindikata da prihvate ponudu Vlade Republike Srbije (i pride potpišu PKU), u pojedinim školama se dešava potpuno urušavanje obrazovnog sistema od manjeg i bučnijeg dela kolega koje odbijaju da nastave školsku godinu, pod izgovorom da jesu ispunjeni zahtevi nastavnika, "ali nisu studentski"?! Nikakva veza naravno ne postoji, izuzev one nevidljive koja upravlja pokušajem obojene revolucije u Srbiji.

Ovih nedelja, čarobna reč je postala PLENUM. Imaginarna ad-hok institucija koja tuži, presuđuje, odbija, prihvata... Tako su nastali plenumi maturanata, plenumi roditelja, čak i plenumi nastavnog osoblja, koji su se valjda do skoro zvali Nastavnička veća?!?!

Nastavnici širom Srbije su u ogromnom broju prihvatili da postavljeni zahtevi jesu ispunjeni, shvatili svu besmislenost pokušaja nametanja ovih novouspostavljenih pravila, dok je jedan manji broj kolega, pogotovo u tzv. "elitnim školama", odlučio da se bavi politikom za račun prosvetnih komesarki bivšeg režima i pristao da se kocka sa budućnošću obrazovnog sistema i države u celini.

Stoga, javno moram kolegama koji blokiraju svoje škole da postavim nekoliko pitanja:

- Šta će se desiti u slučaju nekog budućeg nasilja u školama, svejedno da li nad nastavnikom ili učenikom, te ukoliko zaseda đački plenum i kaže - nasilnik ne može da odgovara, jer u suprotnom stupamo u blokadu škole?

- Šta ukoliko sprovedete proceduru za isključivanje nekog učenika iz škole, pa opet zaseda plenum i traži poništenje odluke?

- Šta ukoliko npr. plenum odluči da je pismeni zadatak koji ste dali bio pretežak, i traži da se sve ocene ponište, pod pretnjom blokade škole, razume se?

Poštovane kolege plenumaši, otvorili ste Pandorinu kutiju koja će, nažalost, imati dalekosežne posledice po obrazovanje u celini, ali i vas same. Kako mislite da deci u budućnosti objasnite da su odluke njihovih plenuma o blokadama škola bile baš dobre da se zadovolje vaši lični ili politički apetiti, a nisu baš najbolje ako učenici žele neke svoje hirove da ispune?

Školska godina će se za većinu učenika završiti krajem juna, a za neke učenike će možda trajati i do polovine jula. Da li shvatate da se bes roditelja zbog takve situacije samo nagomilava do tačke gde ogromna većina neće više ćutati po cenu linča na vašim plenumima i u Viber grupama? Vi ste stvorili atmosferu linča prema svima koji ne misle kao agresivna i glasna manjina, pa je tako potpredsednik USPRS fizički napadnut u svom dvorištu pred porodicom, samo zato što je glasao onako kako se vama ne dopada? Je l' to Srbija vladavine prava koju velite da biste da uspostavite?

Govorio sam u Narodnoj skupštini Republike Srbije da je urušavanje obrazovnog sistema započelo čuvenom Gašinom reformom iz dvehiljaditih, ali sada vidim da to je bila samo lagana prehlada u odnosu na plenumaški virus koji su žute političke komesarke i komesari ovih dana uneli u škole.

Poslednji je trenutak da se svi dozovemo pameti, vratimo poštovanju zakona i uvođenju vaspitno obrazovnog procesa u regularne tokove, ozdravljenju srpske prosvete kroz dijalog, jer će u suprotnom celo društvo trpeti stravične posledice ovog plenumaškog virusa, a ponajviše sami prosvetni radnici.

Zdravko Mladenović,

Profesor matematike,

Narodni poslanik u NSRS.