TRAGEDIJA SRPSKOG NARODA PROLAZILA KROZ NJEGOVO SRCE: Ko je bio Sveti Vladika Nikolaj Velimirović

NIKOLAJ Velimirović stradalnik za života, postao je još veći stradalnik posle smrti.

Foto: Profimedija, Arhiv Srpske pravoslavne crkve, Profimedija, EPA, Dokumentacija „Novosti“ i „Borbe“, Youtube /Print scren, Vikipedija...

Proglašen je za izdajnika i neprijatelja svog naroda. On, koji je preživeo sve strahote rata, i koji je bio zatočenik najzloglasnijeg fašističkog logora, proglašen je za saradnika okupatora. Mnogi su se takmičili ko će ga više poniziti, ali vreme je učinilo svije: Nikolaj je ostao nedokučiva veličina, duhovni stub i uporište, nejgenijalniji srpski besednik i bogoslov, najveći srpski crkveni pisac i mislilac. A o onima koji su ga unižavali i vređali napisao je sledeće reči: „Blagoslovi neprijatelje moje, Gospode.

I ja ih blagosiljam i ne kunem... Oni su mesto mene ispovedili grehe moje pred svetom.

Oni su me šibali, kad sam se ja ustezao šibati sebe samog. Oni su me mučili onda, kada sam bežao od muka. Oni su me ružili onda, kad sam ja sam sebi laskao. Oni su me pljuvali onda, kad sam se ja gordio sobom. Blagoslovi neprijatelje moje, Gospode, i ja ih blagosiljam i ne kunem. Kad sam se ja pravio mudrim, oni su me nazivali ludim. Kad sam se pravio moćnim, oni su mi se smejali kao kepecu. Kad sam hteo voditi ljude, oni su me gurali u pozadinu... vog milenijuma posle Hristovog rođenja.