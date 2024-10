MINISTAR GORAN VESIĆ GOST "JUTARNJIH NOVOSTI": Poznato kad kreće izgradnja novog Savskog mosta (VIDEO)

MINISTAR građevinarstva i infrastrukture Goran Vesić bio je gost "Jutarnjih novosti" - na našem portalu. Ministar je govorio o svim aktuelnim i važnim temama za našu zemlju.

Ministar Vesić osvrnuo se na skorašnju posetu Kini gde je istakao da je promovisao let za Guangdžou.

- Mi već letimo za Tjenđin koji je predgrađe Pekinga. Ovo je naš drugi let, treći let je Šangaj. Mi ćemo početi da letimo 11. januara za Šangaj, a počele su već karte da se prodaju. A čuli ste da je predsednik Vučić najavio da ćemo u narednih šest meseci početi da letimo i za Tokio. Tako da ćemo imati četiri leta prema Aziji.

- Već imamo dva leta za Ameriku, letimo za Čikago i Njujork, uskoro ćemo da letimo i prema jugu Amerike. Nedavno smo dobili treći širokotrupni avion, stiže i četvrti, tako da će biti dovoljno aviona za te letove.

O Savskom mostu

- Ministarstvo infrastrukture je upravo jutros izdalo rešenje o građevinskoj dozvoli za izgradnju novog Savskog mosta. Mi smo pre toga, znači 19. septembra izdali rešenje o uklanjanju Starog savskog mosta. Napadali su nas da to nije objavljeno u okviru jedinstvene procedure koja se javno objavljuje iako nisu čitali zakon. U Zakonu u članu 168 jasno piše da to nije dokument i nikada nije ni bio u CEOP-u, samo proces građevinske dozvole se objavljuje u CEOP-u. A i to rešenje je izdato, sada je izdato i rešenje o građevinskoj dozvoli, što znači da je moguće graditi novi Savski most. Pre sedam do osam godina raspisan je arhitektonsko-tehnički konkurs za izgled novog Savskog mosta. Zatim ima i studija o proceni uticaja na životnu sredinu. Taj konkurs je prvo obezbedio da se taj most prvo uklopi u to kako izgledaju beogradski mostovi i na okolinu i to je urađeno fantastično. I mi smo sad kao ministarstvo dali dozvole da grad Beograd na osnovu direkcije za građevinsko zemljište prvo počne uklanjanje Starog savskog mosta i počne izgradnju novog. Kada će se to odratiti, to zavisi od direkcije, to ne radi ministarstvo.

O brzoj pruzi do Subotice

- Od 24. novembra brza pruga počinje sa radom. Novi Sad - Subotica, njena dužina je 108 kilometara. Ono što je najveća karakteristika te pruge je što tu imamo najdužu deonicu koja je preko 86 kilometara gde će se voziti 200 kilometara na sat. Imašemo ukupno 27 vozova sa Suboticu, 19 će ići na relaciji Beograd - Subotica kroz Novi Sad, a 8 vozova će biti na relaciji Novi Sad - Subotica. Subotica će biti fantastično povezana i imaće od 5 ujutru vozove na svakih sat vremena. Parni i neparni biće brzi voz koji staje na svake četiri stanice Beograd, Novi Sad, Vrbas, Bačka Topola i naravno Subotica. Imaćemo i onaj voz koji staje na svim stanicama. Između Novog Sada i Subotice putovaće se 34 minuta, dok se između Novog Sada i Beograda putuje 36 minuta, što znači da će se između Beograda i Subotice putovati sat i 10 minuta. - istakao je Vesić.

O novim projektima

- Završićemo brzu saobraćajnicu do kraja godine između Šapca i Loznice, a to je dužina 54 kilometra. Završili smo već 9,5 kilometara obilaznice oko Gornjeg Milanovca. Završićemo u novembru 5,5 kilometara dela Iverak - Lajkovac čime će Valjevo biti priključeno na mrežu puteva. Završićemo 30 kilometara puta Moravski koridor, a završićemo i 35-40 kilometara Dunavskog koridora. Ove godine ćemo završiti 130 kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica.

Ministar Vesić je takođe istakao da se zajedno sa premijerom Vučevićem dogovorio sa Makedoncima oko izgradnje 135 kilometara naše pruge od Brestovca do Preševa i 50 njihove do Skoplja te da ćemo zajedno konkurisati za 185 kilometara.

Vesić je takođe istakao važnost ovog projekta jer je za naš važno da nastavimo prugu prema Skoplju jer ćemo onda imati Skoplje, Niš, Beograd, Novi Sad, Budimpešta na jednoj pruzi i to postaje prava međunarodna pruga i kičma Balkana. Ministar je takođe istakao da na sve ovo ako dodamo i činjenicu da su Grci počeli sa projektovanjem brze pruge od Soluna do granice sa Severnom Makedonijom te da na kraju ostaje da se veže samo taj deo od Severne Makedonije i Skoplja. U tom slučaju ćemo dobiti brzu prugu od Budimpešte do Atine čija je dužina 1521 kilometar i to je najduža brza pruga u Evropi. - istakao je Vesić.