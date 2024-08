POČINJE ZAVRŠNI ISPIT: Prvi terst iz srpskog, odnsno maternjeg jezika

MALI maturanti i polaznici funkcionalnog obrazovanja odraslih, koji iz različitih objektivnih razloga nisu polagali završni ispit u junu, imaće novu "šansu" od 14. do 16. avgusta.

ministarstvo prosvete

Kako je saopštilo Ministarstvo prosvete, polaganje će biti organizovano u 52 škole.

Polaganje testa iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i testa biće održano sutra 14. avgusta od 9 do 11 časova, testa iz matematike u četvrtak, 15. avgusta od 9 do 11 časova, a trećeg testa biće u petak 16. avgusta od 9 do 11 časova.

Konačni rezultati završnog ispita biće objavljeni 19. avgusta do 20 časova.

Na završni ispit u junskom roku nije izašlo 232 učenika i 336 polaznika funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih.