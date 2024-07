SRBI SE "SMRZAVAJU" NA OMILJENIM DESTINACIJAMA: Temperatura vode naglo opala, ovo je razlog

TURISTI iz Srbije koji letuju u pojedinim delovima Crne Gore juče su se iznenadili nakon ulaska u more. Kako mnogi navode, šokirala ih je niska temperatura vode, pogotovo s obzirom na to da je prethodnih dana bila veoma topla.

Foto: N.Živanović

Prema zvaničnim podacima, najniža temperatura mora danas je u Kamenovu, gde je izmereno samo 21.7 stepeni, dok je najtoplija u Herceg Novom sa 25.1, što je hladnije od prošlogodišnje temperature u ovo vreme.

- Iznenadili smo se kad smo ušli u vodu. Letujemo na Adi Bojani, a voda je bila prilično hladna, nismo to očekivali. Bilo je sigurno samo 20 stepeni - rekli su Srbi koji trenutno letuju na crnogorskom primorju.

Temperatura mora pala za 11 stepeni u jednom danu

Ipak, meteorolog Ivan Ristić objašnjava za "Blic", da je najhladnije more trenutno u Dubrovniku sa samo 19 stepeni, što je veoma nisko za ovo doba godine.

Kako kaže, razlog za to je bura koja je duvala prethodnog dana.

Foto: Free Images Pixabay

- Naglo je pala temperatura. U Dubrovniku je samo 19 stepeni, što je ogromna razlika s obzirom na to da je dan ranije bila 30 stepeni! Razlog za to je bura. Normalno je da površinski sloj vode bude topliji, a što ste u većoj dubini voda je hladnija. Ipak, kada duva bura, ona obrne temperaturu slojeva, te se tako na površini nađe hladnija voda od one u dubini - pojašnjava meteorolog.

Ipak, on objašnjava da bura nema uticaj na temperaturu vazduha, te su se tako zadržale prave letnje temperature. Bura stvara fenski efekat, te van vode nema osećaja da je zahladnelo.

Ristić dodaje da je sad potrebno neko vreme da se temperature mora vrate na prvobitno stanje.

U Grčkoj se zadržale veoma visoke temperature mora

Kako navodi meteorolog, u Grčkoj su se zadržale visoke temperature mora koje se kreću od 25 do čak 29 stepeni!

FOTO: Tanjug/AP

Temperature mora u omiljenim grčkim letovalištima Srba:

- Solun - 29 stepeni



- Krf - 29 stepeni- Lefkada - 29 stepeni- Zakintos - 29 stepeni- Kalamata - 28 stepeni- Patras - 28 stepeni- Atina - 28 stepeni- Heraklion - 28 stepeni- Karpatos - 27 stepeni- Rodos - 28 stepeni- Mikonos - 25 stepeni

BONUS VIDEO: ZAVEŠTALA BIH SVOJE ORGANE: Dr Nestorović | Dr Novosti