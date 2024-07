VUJOVIĆ: Već rezervisana sredstva za subvencionisanu kupovinu 187 električnih vozila

ZA subvencionisanje električnih vozila, prema uredno pristiglim zahtevima u 2024. godini, do sada je rezervisano je oko 107 miliona dinara, od ukupno opredeljenih 170 miliona dinara za podršku kupovini električnih vozila, izjavila je danas potpredsednica Vlade i ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović.

- To pokazuje da su građani, preduzetnici i pravna lica prepoznali ovu meru i da žele da pređu na ekološki prihvatljiv vid transporta. Za nas je to važno, jer je subvencionisanje kupovine električnih vozila, koja ne emituju štetne materije, deo paketa mera za unapređenje kvaliteta vazduha. Svi koji su zainteresovani za kupovinu električnog vozila, treba da znaju da je po Uredbi iz tekuće godine, na raspolaganju još 63 miliona dinara za subvencije. Usled velikog interesovanja, prethodnih godina smo obezbeđivali i dodatna sredstva kako bi svi zainteresovani ostvarili pravo na ovaj vid podrške. Do sada smo, u te svrhe, iz budžeta Ministarstva utrošili više od milijardu dinara. Nastavićemo i ubuduće da realizujemo ovu meru, jer je važna za čistiji vazduh i bolje stanje životne sredine - rekla je Vujović.

Vujović je istakla da ova mera može biti dodatni impuls za domaću proizvodnju električnih vozila i podsticaj daljoj tražnji takozvanih ekoloških vozila.

„Kada na tržištu bude dostupan novi model "fijat grande panda", iz kragujevačke fabrike Stellantis, omogućićemo podršku i za ova vozila. Za električne automobile, prema ovogodišnjoj uredbi, predviđena je podrška u iznosu od 5.000 evra“, dodala je.

Pravo na subvenciju za kupovinu električnog vozila mogu da ostvare fizička lica, preduzetnici i pravna lica, a predviđena podrška iznosi od 250 evra do 5.000 evra, u zavisnosti od vrste vozila.

Zahtevi se podnose Ministarstvu dok se sredstva ne utroše, a najkasnije do 31. oktobra tekuće godine.

U prethodne četiri godine, uz podršku Ministarstva zaštite životne sredine, kupljeno je oko 2.500 ekološki prihvatljivijih vozila.

