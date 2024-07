NEVREME ĆE POGODITI SRBIJU, EVO I KADA: Meteorolog otkriva prete li nam opet superćelijske oluje

POČEO je novi i jači toplotni talas u Srbiji. Nakon kratkog pada temperature i jake oluje koja je zahvatila našu zemlju, ponovo nam je stigao afrički toplotni talas. I dok meteorolozi najavljuju da će najvrelije biti u sredu, Republički hidrometeorološki zavod upalio je crveni alarm za UV indeks i toplotni talas na teritoriji cele zemlje. Upozorenje je objavio i Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Foto: Profimedia

Beograd i Srbiju zahvatio je novi toplotni talas ovog leta. Posle nestabilnog i kišovitog vremena prethodnih dana, danas pravi topli dan u Srbiji. Temperature idu iznad 30 °C, čak i u hladu, a na suncu ponegde bude i 40 °C.

Kako je pojasnio meteorolog Ivan Ristić za "Blic" TV, temperature ove nedelje dostizaće čak 40. podelak.

Foto: N. Skenderija/Jutjub/Novo jutro

- Završile su se te dve kišovite nedelje. Sada počinje veoma topla nedelja, toplotni talas je krenuo. I za sada se ne vidi kraj temperaturama koje su preko 30 °C. Tropske temperature, maksimalne preko 30 °C. Ove nedelje će biti jedan maksimum tih temperatura. Od srede, na primer, do subote-nedelje, temperatura će biti između 35 °C i 39 °C. Ponegde možda čak i 40 °C, znači veoma toplo - rekao je Ristić.

Nepogode ponovo sredinom jula

Kako je napomenuo, sredinom jula treba obratiti pažnju na upozorenja RHMZ-a, zbog mogućih nepogoda.

Foto: D. Milovanović

- Sredinom jula treba obratiti pažnju na upozorenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda u slučaju da bude tih nepogoda. To se dešava od 13. do 20. jula, s tim što temperatura i dalje maksimalno neće pasti ispod 30 °C. Dakle, nastavlja se taj toplotni talas koji će se najverovatnije nastaviti do kraja jula - rekao je Ristić.

Imali smo višećelijske, a da li nam prete superćelijske oluje?

Kako objašnjava meteorolog, oluje koje su nas pogodile bile su višećelijske, a najviše zabrinjava činjenica da se najavljeno nevreme poklapa sa datumom kada su nas pogodile prošlogodišnje superćelijske oluje.

- Imali smo nepogode koje lokalno zovu višećelijske oluje. To su kumulonimbusi, ti opasni oblaci koji ispod sebe imaju taj jak vetar, jake pljuskove kiše. Superćelijske koje su bile prošle godine, desile su se u nekim datumima od 13. i 19. jula. Znači, sad se poklapa taj period kada može da dođe do tih nepogoda. Nadam se da neće. Temperatura Severnog Jadrana, koja je jako bitna, ove godine je malo niža nego prošle godine. Prošle godine je dostigla u ovo vreme već 27-28 °C. Sad je oko 25, možda 26 °C. Tako da se nadamo da ćemo se izvući bez tih superćelijskih - zaključio je.

